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阿拉巴馬迎夏節槍擊案 警徵求現場錄影

記者張聲肇／綜合報導
阿拉巴馬州鮑德溫郡警方在史塔克頓五月節慶典現場搜尋證據。上周末這場戶外慶祝活動爆發槍擊，造成3死18傷，警方呼籲目擊者出面提供細節或錄影畫面。(取材X平台)
阿拉巴馬州鮑德溫郡警方在史塔克頓五月節慶典現場搜尋證據。上周末這場戶外慶祝活動爆發槍擊，造成3死18傷，警方呼籲目擊者出面提供細節或錄影畫面。(取材X平台)

阿拉巴馬州南部執法當局呼籲目擊周末迎夏節戶外慶祝會槍擊案的民眾出面，若有錄影畫面更好；這場槍擊造成3死18傷，警方暫時無法確定兇嫌身分。

11日晚在史塔克頓(Stockton)附近舉行的活動，約有1000人參加，許多民眾都是全家老幼一起出動。福斯新聞地方台說，死傷者年紀從13到60歲不等，但當局並未公布太多相關細節。

根據鮑德溫郡(Baldwin County)警長辦公室發布的新聞稿，現場曾發生爭吵，隨後有人拔槍朝群眾射擊，人群開始四處逃竄；警方認為開槍者不只一人。當局尚未公布受害者身分、姓名，也未說明似否已逮捕嫌犯。

警方籲請現場目擊者提供資訊，若有拍下影片紀錄更好。

警長辦公室說，「這個悲劇事件影響地方上許多人的一生，我們非常努力要解決本案，可是沒有民眾的幫忙的話，我們無法逮捕嫌犯或順利起訴行兇的人」。

住在伯明翰的波爾頓(Douglas Bolden)表示每年都會返回家鄉參加慶祝春天結束迎接夏季來臨的五月節(May Day)盛會。他告訴WALA電視台，聽到子彈打破附近一輛卡車的窗戶玻璃後，他立刻躲到自己帳篷底下。

波爾頓說，「有的小孩不知所措的站在那裡，有的小孩趕緊往樹林裡跑，大家都拼命逃命。」

他說，現場開了很多槍，而且似乎是從不同方向射出。「這陣槍擊毫無道理。日子沒那麼難過啊，不管他們有什麼(怨恨)，你們來到這兒和鄉親們一起，情況沒那麼糟嘛，卻掏出槍來亂射，真沒道理，一點道理也沒有」。

地方新聞台引述至少兩名目擊者，指出是一名坐在輪椅上的人先開槍。

史塔克頓位於莫比爾市(Mobile)東北約30哩，是個人口只有400的小鎮。

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