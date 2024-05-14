阿拉巴馬迎夏節槍擊案 警徵求現場錄影

阿拉巴馬州鮑德溫郡警方在史塔克頓五月節慶典現場搜尋證據。上周末這場戶外慶祝活動爆發槍擊，造成3死18傷，警方呼籲目擊者出面提供細節或錄影畫面。(取材X平台)

阿拉巴馬州 南部執法當局呼籲目擊周末迎夏節戶外慶祝會槍擊 案的民眾出面，若有錄影畫面更好；這場槍擊造成3死18傷，警方暫時無法確定兇嫌身分。

11日晚在史塔克頓(Stockton)附近舉行的活動，約有1000人參加，許多民眾都是全家老幼一起出動。福斯新聞地方台說，死傷者年紀從13到60歲不等，但當局並未公布太多相關細節。

根據鮑德溫郡(Baldwin County)警長辦公室發布的新聞稿，現場曾發生爭吵，隨後有人拔槍朝群眾射擊，人群開始四處逃竄；警方認為開槍者不只一人。當局尚未公布受害者身分、姓名，也未說明似否已逮捕嫌犯。

警方籲請現場目擊者提供資訊，若有拍下影片紀錄更好。

警長辦公室說，「這個悲劇事件影響地方上許多人的一生，我們非常努力要解決本案，可是沒有民眾的幫忙的話，我們無法逮捕嫌犯或順利起訴行兇的人」。

住在伯明翰的波爾頓(Douglas Bolden)表示每年都會返回家鄉參加慶祝春天結束迎接夏季來臨的五月節(May Day)盛會。他告訴WALA電視台，聽到子彈打破附近一輛卡車的窗戶玻璃後，他立刻躲到自己帳篷底下。

波爾頓說，「有的小孩不知所措的站在那裡，有的小孩趕緊往樹林裡跑，大家都拼命逃命。」

他說，現場開了很多槍，而且似乎是從不同方向射出。「這陣槍擊毫無道理。日子沒那麼難過啊，不管他們有什麼(怨恨)，你們來到這兒和鄉親們一起，情況沒那麼糟嘛，卻掏出槍來亂射，真沒道理，一點道理也沒有」。

地方新聞台引述至少兩名目擊者，指出是一名坐在輪椅上的人先開槍。

史塔克頓位於莫比爾市(Mobile)東北約 30哩，是個人口只有400的小鎮。