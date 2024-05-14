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新州聯邦參議員梅南德茲受賄案 首開庭

編譯俞仲慈／綜合報導
新澤西州民主黨籍聯邦參議員梅南德茲(Bob Menendez，前左)涉嫌收賄圖利案，13日在曼哈頓聯邦法院首次開庭並篩選陪審員；這是梅南德茲10年內第二度捲入貪汙醜聞。(美聯社)
新澤西州民主黨籍聯邦參議員梅南德茲(Bob Menendez，前左)涉嫌收賄圖利案，13日在曼哈頓聯邦法院首次開庭並篩選陪審員；這是梅南德茲10年內第二度捲入貪汙醜聞。(美聯社)

新澤西州民主黨籍聯邦參議員梅南德茲(Bob Menendez)涉嫌收賄圖利案，13日在曼哈頓聯邦法院首次開庭並篩選陪審員；這是梅南德茲10年內第二度捲入貪汙醜聞，儘管當事人堅決否認指控，但檢方掌握的人證物證對他相當不利。

現年70歲的梅南德茲於上午8時15分抵達曼哈頓聯邦法院，隨後與律師並肩而坐，聆聽承審法官史坦(Sidney H. Stein)向參與陪審員遴選的民眾，說明該案是「來自新澤西州現任美國參議員」被控共謀收賄圖利，強調被告「同意行賄並且受賄」。

據美聯社報導，檢方指控梅南德茲利用參院外交關係委員會主席身分，與妻子娜汀(Nadine Menendez)合謀收賄、圖利埃及與卡達，居中牽線的商人哈納(Wael Hana)與戴畢斯(Fred Daibes)同列被告；另一名涉案商人烏瑞柏(Jose Uribe)透過認罪協議，轉為汙點證人。

去年9月間，梅南德茲貪污醜聞爆發後，被迫辭去參院外交委員會主席職務，但拒絕辭去參議員一職，日前接受有線電視新聞網(CNN)訪問仍信誓旦旦表示：「我期待證明自己的清白。」

根據報導，聯邦調查局(FBI)從梅南德茲住處查獲價值高達10萬元的金條，正是哈納與戴畢斯向梅南德斯夫婦行賄的物證，而且檢方查閱梅南德茲電腦資料發現，當他從埃及返國後，一到家立即上網搜尋金價行情。

另外檢方提出多張裝滿現金的信封袋照片，宣稱信封袋有被告戴畢斯與其雇用司機的指紋和DNA；照片顯示有成堆鈔票散落在繡有梅南德茲名字的外套上，大筆賄款面額有20元、50元與100元，總金額超過48萬元。

根據起訴書內容，梅南德茲住處查獲一輛價值超過6萬元、2019年賓士敞篷車，是其妻娜汀自烏瑞柏收取1萬5000元賄款後，轉手支付新車頭期款，再由烏瑞柏為每個月車貸埋單，至於娜汀的庭審則延至7月進行。

2018年梅南德茲為擺平眼科醫師梅爾根(Salomon Melgen)涉入的醫療保險詐欺案，於是收賄向聯邦官員施壓，但該案最後不了了之。

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