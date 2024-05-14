蓋茲前妻 退出兩人名下基金會

梅琳達‧法蘭琪‧蓋茲13日宣布退出與前夫比爾蓋茲共同主持的慈善基金會，並依照先前協議從中帶走125億元，籌組自己的慈善事業，專門幫助女性。(美聯社)

比爾蓋茲 前妻梅琳達13日宣布退出兩人共同主持的慈善基金會，並依照事前協議從基金會帶走125億元，籌建自己的慈善事業，專門幫助女性。

梅琳達‧法蘭琪‧蓋茲(Melinda French Gates)說，離開梅琳達及比爾蓋茲基金會後，她將翻開慈善事業的「新篇章」；6月7日將是她在這舉世聞名基金會工作的最後一天。

基金會執行長蘇茲曼(Mark Suzman)說，梅琳達離開後，基金會將改名為為蓋茲基金會，比爾蓋茲本人是唯一董事長。

該基金會是由梅琳達與比爾兩人於2000年創辦，擔任共同主席，員工2000多人。截至去年底，可支用經費達752億元，是世界規模數一數二的慈善基金，對提升全球醫療衛生貢獻卓著，特別是在消滅小兒麻痺和治療肺結核，功不可沒；另外對於提倡兩性平權、救濟貧窮，也廣為人知。

這對夫妻2021年8月完成離婚手續，當時兩人協議，繼續共同主持基金會，若行不通，她可帶走部分經費，自己主持另一慈善機構。

梅琳達13日在社媒上表示，「我不是輕易做出要離開的決定。我對比爾和我共同建立的基金會，以及它處理全世界種種不公平事情，進行中的非凡工作，感到無比驕傲」。

蓋茲上網表示，感謝梅琳達對基金會的貢獻，他自己仍對基金會充滿使命感。「她要走，我很難過，但我確信，她對自己未來的慈善工作，會有十分巨大的衝擊力」。

梅琳達和比爾蓋茲兩人共捐了595億元成立基金會，另外「股神」巴菲特 貢獻了393億元。巴菲特2021年辭去基金會董事職務。這三位巨富2010年發起Giving Pledge運動，鼓勵全球富豪將部分身家捐出來做公益事業。

根據彭博社億萬富翁排行榜，梅琳達蓋茲身價133億元，她2015年創立樞軸投資 公司(Pivotal Ventures)，除幫助人創業，也贊助慈善組織。