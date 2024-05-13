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中國留美學生挺巴勒斯坦 顧慮重重不敢站出來

中央社／台北13日電
美國多所大學校園內反對以色列及支持巴勒斯坦的抗議活動，已經擾亂學校課程及各項活動。圖為哥大示威者舉牌要求警察撤出校園。(路透)
美國多所大學校園內反對以色列及支持巴勒斯坦的抗議活動，已經擾亂學校課程及各項活動。圖為哥大示威者舉牌要求警察撤出校園。(路透)

美國鬧學潮反以挺巴，許多中國留學生雖同情加薩無辜百姓喪命且不滿以色列攻擊，但不敢站出來，因他們顧忌簽證的核發、在學期間的學業和畢業後的就業，更擔憂會被永久貼上特定標籤。

香港南華早報12日報導，愛麗莎．陳（Alisa Chen）正在紐約哥倫比亞大學攻讀碩士學位，對於近來校園內爆發的數波挺巴學潮，她覺得並非無理取鬧，而當同儕紛紛響應呼籲校方切斷對以色列的援助，她卻選擇不沾鍋。

這位2023年才入學的中國留學生表示，交戰的以巴雙方都理虧，而且還得考慮（站出來的）後果，像是被校方休學或退學的風險。

並非僅愛麗莎．陳懂得明哲保身，南早訪問10個同樣在美國大學院校攻讀學位的中國留學生，提起巴勒斯坦無辜百姓喪命雖然義憤填膺，但投身反以抗爭卻多所保留，主要是礙於人際關係，或因了解以巴各持的觀點。

若干學生坦承，即使不滿校方處理抗爭方式，但是更擔憂若留下參與其中的紀錄，恐將危及日後學成的就業。

另個同樣在哥大就讀的陳姓中國留學生也說，自紐約警方多次突襲校園後，包括她在內若干來自中國的親友相繼捐錢和物資挺學運，每當行經抗議學生在校園紮營的草坪後，他們便紛紛登入社群網站，並介紹學運最新情況。

但是一切都僅止於隔岸觀火，要說到踏進草坪卻屢屢迴避，深怕被鏡頭捕捉，而永遠也撕不掉抗爭參與者的標籤。不願具名的陳同學說：「與其說是抗爭的主題，不如說是抗爭本身的形式」。

固然投身挺巴陣營符合中國當局的立場，但陳同學指出，她很怕回到中國被發現曾參與其間的風險，而且周遭好友也是如此，因為大家都想獲得在國營企業穩定就業的機會。

始於哥倫比亞大學的反以學潮蔓延至全美各大學院校，包括波士頓的東北大學，在此攻讀財經學位的何亞倫（Aaron He）說，沒看到中國同儕涉入反以學潮。

他表示，抗爭學潮無法改變這場戰爭，並說蠻擔憂全美反以抗議潮加劇，因為老師被捕可能影響他的課業，以及攻讀碩士學位的進度。

來到美國西岸，在南加大讀博士的塔蜜雅．周（Tamia Zhou）表示，她個人比較關注上傳至社群網站的抗爭最新進展，而非涉足於抗爭的紮營地，因為若被目擊或逮捕，她的學生簽證將岌岌可危，而且可能被遣返中國。

她說，對於校園裡的抗議潮沒特別留意，凡此都是發生在數千英里外的戰事所衍生的後果，但戰爭本身更值得探究，不過當中的訊息量太大需消化吸收。以自己汲取的有限資訊，實在沒資格採取特定立場評判誰是誰非。

不過延燒至全美大學院校的反以學潮，卻使得若干香港留學生想起2019年的反送中抗爭，並且或多或少也影響他們對於這次學運的看法。

人在德州大學奧斯汀分校攻讀碩士的傑克．江（Jack Jiang）說，總體而論，相較於香港反送中抗爭的後期，延燒全美的挺巴學運還算平和，不過美國警方太早介入其中。

2019年江傑克當時人還在香港暑修，當情勢演變為暴亂，他親眼目睹鎮暴警察鎮壓，「但是在美國這裡，只因抗議者喊口號而已，警察就開始抓人了」。

目前反以抗爭學潮已漸漸平息，參與抗議的全美學生起初共同訴求，就是籲請校方撤銷與以色列往來企業的投資，位於華盛頓州的長青州立大學（The Evergreen State College）是唯一回應學生訴求的院校。

其他的學校僅表示，考慮撤資或揭露校方的投資對象名單而已。

中國留學生 香港 就業

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