退伍軍人事務部高官涉自肥 發1100萬獎金 檢察長下令收回

位於華府的聯邦退伍軍人事務部中央辦公室大樓。(美聯社)

聯邦退伍軍人事務部 (VA)有高層官員，去年不當發放近1100萬元獎金給180多名高級管理人員，其中數人的獎金超過10萬元。

這筆錢是國會根據「全面解決有毒物質法案」(PACT Act)授權撥給，指定用於招聘「關鍵技術」員工及挽留現有的專家，但最終卻以獎金的名義，落到該部門位於華府 中央辦公室180多位高級管理人員的口袋裡，平均每人獲得5萬5000元，其中有數人更獲得超過10萬元。

監管退伍軍人事務部的檢察長米薩爾(Michael Missal)在92頁的調查報告中指出，退伍軍人事務部部長麥克多諾(Denis McDonough)去年9月獲悉有關情況時，即時要求相關人員歸還款項，但直到現在仍未完全收回，不少人已經花掉，更有些人質疑歸還款項的命令。

事件暴露了退伍軍人事務部內部的連串錯誤，保障措施存在缺失，說明華府中央辦公室的最高層官員漠視有關發放獎金的規定，也架空了麥克多諾。

報告認為，「這些失誤顯然損害退伍軍人、員工、納稅人及國會議員對退伍軍人管理局的信心」。

麥克多諾在回應這份報告時指出，他會接納報告的建議，包括需要更好地評估未來的獎金、對以前發放的獎金展開調查、加強對退伍軍人管理局的監管。他還承諾對批准發放獎金的高層官員作出紀律處分；又表示會從調查結果中學到教訓，以便更好地為退伍軍人服務，並符合國會的要求。

據悉，上述款項絕大多數都流向退伍軍人醫療系統的高級管理人員，部門負責人埃爾納哈爾(Shereef Elnahal)共發放了148筆獎金，但未告知麥克多諾。

國會眾院 退伍軍人事務委員會主席、共和黨籍眾議員博斯特(Mike Bost)批評，「退伍軍人管理局不當地將這筆錢給高管中飽私囊，損害了員工及退伍軍人的利益」。