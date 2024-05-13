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防堵敵對國間諜？堪州議會禁外國人買土地 遭州長否決

編譯俞仲慈／綜合報導
堪薩斯州議會共和黨人立法通過限制外國人購買土地法案，以保護軍事基地免受敵對國家間諜的刺探和破壞，但遭民主黨籍州長凱利(Laura Kelly)否決。(美聯社)
堪薩斯州議會共和黨人立法通過限制外國人購買土地法案，以保護軍事基地免受敵對國家間諜的刺探和破壞，但遭民主黨籍州長凱利(Laura Kelly)否決。(美聯社)

堪薩斯州議會共和黨人立法通過限制外國人購買土地法案，以保護軍事基地避免受敵對國家間諜的刺探和破壞，不過這一法案10日遭民主黨籍州長凱利(Laura Kelly)否決。

堪薩斯州長凱利表示，該州確實需要對外國競爭對手採取更強有力的限制措施，但州議會提出的禁止外國人購買土地法案，規定過於廣泛，可能干預「合法投資與商業往來」，因此決定推翻：「我不願意簽署一項可能危害我們未來經濟繁榮發展的法案。」

美聯社報導，州議會共和黨人通過新法，禁止中國、古巴、伊拉克、北韓和委內瑞拉等國公民在堪薩斯州境內軍事設施等大部分地區方圓100哩內的任何非住宅不動產，持有超過10%所有權。

堪薩斯州眾議會多數黨領袖克羅夫特(Chris Croft)指控凱利否決新法案，形同將軍事基地等重要關鍵設施「向敵對國家敞開大門」，發表聲明表達不滿：「國家資產實在太重要，我們不能袖手旁觀，不能等到為時已晚。」

同時州眾議會共和黨籍議長霍金斯(Dan Hawkins)也表示：「儘管州長漠不關心，但我們仍將努力保護堪薩斯州與州民，免受外國有心人士鑽研土地所有權漏洞帶來的傷害。」

不過新法一旦實施，受影響的外國個人或企業必須在兩年內出售堪薩斯州持有的不動產，有仇外心理的嫌疑，因此民主黨籍州眾議員梅麗莎·奧羅佩薩(Melissa Oropeza)不以為然地表示：「該法案主要影響一般人，尤其那些努力追求美國夢的人。」

堪薩斯州立大學(Kansas State University)去年秋天公布報告顯示，中國公民擁有堪薩斯州一英畝面積的私人農地，占所有外國個人或企業擁有4900萬英畝私人農地僅2.4%。 

聯邦數據顯示，堪薩斯州2023年出口額達141億元，其中對中國出口約8億4800萬元，僅次於墨西哥、加拿大與日本。

由於州參議會仍有共和黨人對新法限制條款有疑慮，尚未達到推翻州長否決權所需三分之二絕對票數。

堪薩斯州 共和黨 民主黨

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