「猩球崛起：王國誕生」 首映周末 票房5650萬元

「猩球崛起:王國誕生」在洛杉磯的首映典禮,猩球戰士也來了。(歐新社)

「猩球崛起:王國誕生」(Kingdom of the Planet of the Apes)上映第一個周末以5650萬元拿下北美票房冠軍。

「猩球崛起:王國誕生」以2010年代重拍的「猩球崛起」三部曲為基礎,上映首周賣座為今年第三高 ,僅次於3月上映的「沙丘:第二部」(Dune: Part Two)和相隔一周上映的「功夫熊貓4」(Kung Fu Panda 4),海外票房甚至更出色,全球票房累計達1億2900萬元。

前一周冠軍為雷恩葛斯林(Ryan Gosling)、艾蜜莉布朗(Emily Blunt)領銜主演的動作喜劇片「特技玩家」(The Fall Guy),其不溫不火的首周末成績顯示,繼2023年的「芭本海默」(Barbenheimer)觀影熱潮後,2024年夏季票房可能大幅下降。

本周「猩球崛起」的票房輕鬆超越前十名其他電影的票房總和。

「特技玩家」本周下滑至第二名,周末票房為1370萬元,兩周票房累計4970萬元。

千黛亞(Zendaya)主演的運動浪漫愛情片「挑戰者」(Challengers)位居第三,票房為470萬元,上映三周票房累計3800萬元。

「猩球崛起:王國誕生」由移動迷宮(Maze Runner)導演威斯柏(Wes Ball)執導,上映首周票房在該系列中排名第二高,僅次於2014年「猩球崛起:黎明的進擊」(Dawn of the Planet of the Apes)的7200萬元。

這是「猩球崛起」的第10部電影,第一部電影於1968年上映,由已故奧斯卡 影帝卻爾登希斯頓(Charlton Heston)主演。

Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)說:「猩球崛起系列從未失去氣勢。很少有系列電影這樣長期受歡迎。」

「猩球崛起:王國誕生」的票房和口碑皆佳,爛番茄有80%的新鮮度,CinemaScore評分為B,本片的視覺效果尤其令人驚艷,美聯社影評讚賞「令人激動」,且帶來「視覺震撼」。