杜克大學畢業典禮 諧星賽菲德致詞 部分學生離席抗議

杜克大學(Duke University)12日在華勒斯韋德體育館(Wallace Wade Stadium)舉行畢業典禮,當校長介紹致詞貴賓傑瑞賽菲德(Jerry Seinfeld)出場時,有學生高呼「解放巴勒斯坦 」(free Palestine)並展示巴勒斯坦旗幟,隨即離席抗議。

WRAL電視台報導,校園裡分發的傳單寫道,「當你們看到學生離場,跟著走」。

以色列 與巴勒斯坦激進分子「哈瑪斯 」2023年10月7日爆發衝突以來,猶太裔喜劇明星賽菲德不僅口頭支持耶路撒冷,並親自造訪以色列;這場衝突造成以色列1200人死亡、252人被俘,巴勒斯坦已知至少3萬5000人死亡。

This is the problem with the media. The focus on a small handful of students walking out on Jerry Seinfeld’s speech has completely obscured any coverage of the actual speech, which is excellent, completely apolitical, and full of gems all young people need to hear.



