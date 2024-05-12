杜克大學畢業典禮 諧星賽菲德致詞 部分學生離席抗議

杜克大學在12日舉行的畢業典禮上，向致詞嘉賓傑瑞賽菲德頒發榮譽博士學位時，有學生高呼「解放巴勒斯坦」並展示巴勒斯坦旗幟，隨即離席抗議。圖為傑瑞賽菲德致詞。(美聯社)

杜克大學(Duke University)12日在華勒斯韋德體育館(Wallace Wade Stadium)舉行畢業典禮，當校長介紹致詞貴賓傑瑞賽菲德(Jerry Seinfeld)出場時，有學生高呼「解放巴勒斯坦 」(free Palestine)並展示巴勒斯坦旗幟，隨即離席抗議。

WRAL電視台報導，校園裡分發的傳單寫道，「當你們看到學生離場，跟著走」。

以色列 與巴勒斯坦激進分子「哈瑪斯 」2023年10月7日爆發衝突以來，猶太裔喜劇明星賽菲德不僅口頭支持耶路撒冷，並親自造訪以色列；這場衝突造成以色列1200人死亡、252人被俘，巴勒斯坦已知至少3萬5000人死亡。

This is the problem with the media. The focus on a small handful of students walking out on Jerry Seinfeld’s speech has completely obscured any coverage of the actual speech, which is excellent, completely apolitical, and full of gems all young people need to hear.



Here it is in… pic.twitter.com/sgag2aQEHJ — Ali A. Rizvi (@aliamjadrizvi) May 12, 2024

每日郵報(Daily Mail)報導，部分杜克大學學生高聲抗議且離場，但賽菲德致詞時並未受到重大影響。

賽菲德當天還獲頒榮譽博士學位，其他畢業生高喊「傑瑞！傑瑞！」；賽菲德和妻子潔西卡‧賽菲德(Jessica Seinfeld)共同擔任杜克大學家長會主席，他們的三個孩子中，有一人畢業於該校，另一人還在學。

賽菲德在演講中表示，生活的三大關鍵是努力工作、專心致志和談戀愛。他說：「無論你們在做什麼，我不在乎這是否為你們的工作、嗜好或情感關係，去預訂M Sushi餐廳。」

賽菲德說：「努力總是會產生正面價值，即便結果不如預期，這就是人生法則。就許多事而言，放手一搏並祈禱，未嘗不是個好方法。我的一生都專注於你們可想見許多芝麻小事，完全忘卻生活中的所有重大議題。」

杜克大學12日的畢業典禮尚堪稱順利，但霍華德大學(Howard University)就沒這麼圓滿；據「福斯華府五台」(FOX 5 DC)報導，霍華德大學的護理和聯合健康學院(College of Nursing and Allied Health Sciences)畢業典禮9日因為學生抗議被迫中斷，至少一人因為騷亂而受傷。

霍華德大學表示，「畢業典禮期間，一名訪客無法進入爆滿的會場，此人靠在前方的玻璃門上，不小心壓碎玻璃；這起意外導致騷亂，影響在室內舉行的畢業典禮；意外發生後，現場賓客立即疏散」。