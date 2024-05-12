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Liam、Olivia 各自蟬聯7年及5年男女最受歡迎名字

編譯俞仲慈／綜合報導
美國最受歡迎新生兒名字
美國最受歡迎新生兒名字

社會安全局(Social Security Administration)10日公布2023年全美新生兒名字排行榜，「連恩」(Liam)和「奧莉維亞」(Olivia)連續五年蟬聯最受歡迎男、女名字榜首，

2023年全美新生兒共358萬人，最受歡迎的男孩名是Liam，女孩名是Olivi...
2023年全美新生兒共358萬人，最受歡迎的男孩名是Liam，女孩名是Olivia。(美聯社)

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，社會安全局從1880年起每年都會調查50州新生兒名字，而新生兒名字人氣上揚或下降，可以一窺全國文化與人口變遷趨勢。

據社會安全局統計，「連恩」、「奧莉維亞」分居2023年新生兒男孩與女孩名字榜首，而且「連恩」已連續七年稱霸；「奧莉維亞」則是第五年高居女孩名字榜首，此前則是「艾瑪」(Emma)獨占鰲頭長達五年。

最常見男孩名字除「連恩」外，其他依次為諾亞(Noah)、奧利佛(Oliver)、詹姆斯(James)、伊利亞(Elijah)、馬蒂歐(Mateo)、西奧多(Theodore)、亨利(Henry)、盧卡斯(Lucas)和威廉(William)，其中「馬蒂歐」是首次擠入前十名。

至於十大人氣女生名依序是奧莉維亞、艾瑪、夏洛特(Charlotte)、愛蜜莉亞(Amelia)、索菲亞(Sophia)、米亞(Mia)、伊莎貝拉(Isabella)、艾娃(Ava)、伊芙琳(Evelyn)和露娜(Luna)。

社會安全局表示，人氣上升速度最快的男孩名是伊澤爾(Izael)，第二快的男孩名字是霍岑(Chozen)，2023年飆升至813，拜Netflix電視劇「眼鏡蛇道館」(Cobra Kai)最後一季劇中主角就叫Chozen，顯示熱門電視影集甚至人氣網紅對於家長為新生兒命名皆有特定影響力。

凱莉(Kaeli)是全美人氣上升速度最快的女孩名，共有1692位，根據社會安全局新聞稿強調：「家長們肯定是YouTubeTikTok網紅Kaeli McEwen(又名Kaeli Mae)的粉絲，讚賞她提倡乾淨、整潔與中性美學的生活方式。」

社會安全局最新統計也顯示，2023年新生兒共358萬人，較去年366萬人略有下降，顯示美國整體出生率正在減少。

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