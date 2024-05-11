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穿制服客串成人影片、伸手揉女網紅胸部 員警警徽露餡遭開除

編譯周辰陽／即時報導
美國一位OnlyFans女演員近日上傳一隻成人級內容影片，顯示警員伸手揉了胸部後放她一馬，沒有開超速罰單，但該名員警身分曝光，遭到任職單位開除。（照片翻攝：whiskeyriff.com）
美國一位OnlyFans女演員近日上傳一隻成人級內容影片，顯示警員伸手揉了胸部後放她一馬，沒有開超速罰單，但該名員警身分曝光，遭到任職單位開除。（照片翻攝：whiskeyriff.com）

田納西州納許維爾市警局（MNPD）表示，日前開除了一位警員，原因是網路流傳的一隻成人級內容影片顯示，他身穿全套警服客串了該片的假交通攔檢，還伸手揉了該名OnlyFans女明星的胸部。

紐約郵報與納許維爾當地媒體「NewsChannel 5」10日報導，這隻限制級影像最初是由錄影當時坐在駕駛座的女子「嬌汀」（Jordin）上傳網路。據轉述，坐在副駕駛座的另一名男子告訴她，就知道會因為超速而被警察攔下。該男子接著移動鏡頭，拍到後方一輛白色警車。嬌汀隨後說，「我不會拿到罰單…我要給他看我的胸部」。

不久之後，一名警員走了過來，自稱是「警局的強生警官」，告知嬌汀超速，要求出示駕照跟行照。她則宣稱都沒帶，接著就露出了胸部，警員嘲笑道，「女士，現在是2024年，我隨時都能上網看胸部」。嬌汀則答稱，「好吧，如果你碰了會怎麼樣？」。

該名員警同意，隨後可看到他把手伸進車內，揉了嬌汀的胸部，她則隔著褲子抓住了員警的褲襠。這名員警隨後告知嬌汀，會在告誡後放人。嬌汀向員警致謝，男子則表達了難以置信。

儘管鏡頭小心翼翼地避開員警臉龐，但在那麼一瞬間，還是拍到了MNPD警徽的下半部。根據NewsChannel 5調查新聞小組記者的說法，正是因此讓他們展開追查。

MNPD證實，他們是在8日得知了這隻限制級OnlyFans影像，立即啟動調查，發現影像裡的「強生警官」是2021年起任職於該局的警員赫爾曼（Sean Herman），並在隔天將他開除。

MNPD發言人亞倫（Don Aaron）表示，他們認為此一噱頭是由三方之間共同策劃，拍攝時間是在4月底的某個時候，目前還不清楚赫爾曼在錄影當時是否正在值勤，「這是局裡的人可能做出的最無恥與最不敬的行為之一，而且，說到不敬，我是在講MNPD全體職員跟這個機構」。

紐約郵報指出，一位自稱是嬌汀的Reddit用戶後來寫道，這隻影像「是一個噱頭，完全合意，而且是私人財產」，還稱納許維爾市警局開除赫爾曼「很蠢」，並宣稱赫爾曼錄影當時沒有值勤。

駕照 田納西州

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