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通用停產雪佛蘭Malibu 攻電動車

編譯潘勛／綜合報導
通用汽車8日宣布，旗下雪佛蘭Malibu轎車將從11月起停產。(美聯社)
通用汽車8日宣布，旗下雪佛蘭Malibu轎車將從11月起停產。(美聯社)

通用汽車(GM)8日宣布，旗下雪佛蘭Malibu轎車在銷售數十年，全球賣出1000多萬輛後，11月起停止生產；同時該公司將投資3億9000萬元，升級Chevrolet Bolt電動車

GM去年4月關閉Bolt生產線，如今表示7月將再度推出。

另外，改裝堪薩斯車廠也是GM押寶電動車的大計畫之一；近年GM在執行長巴拉(Mary Barra)領導下，全力投入電動車生產，而繞過油電混合車款。但GM面臨生產延誤、技術障礙，以及最近整個汽車業都碰到的電動車需求量不如預期等問題。

該公司4月表示，今年將按計畫在北美生產20萬到30萬輛電動車。

GM還表示，2025年1月以後，堪薩斯車廠將停止生產凱迪拉克Cadillac XT4燃油車款。2025年下半年重啟生產時，會同時生產Bolt和XT4，讓公司保持彈性，因應消費者需求的變動。

Malibu車款是最近退出生產線的燃油型雪佛蘭汽車。去年GM宣布，今年起停產Camaro肌肉車。

雪佛蘭在1964年首次推出Malibu，是該公司後輪驅動肌肉車的代表作之一；1980年代初期將其停產，把焦點轉到卡車市場。1997年又重新推出Malibu車款，但改為前輪驅動四門轎車，原本希望可以主宰中型車市場，但反應不溫不火，面臨強勁競爭對手如豐田Camry、本田Accord，並不被看好。

2000年代初期，Malibu再經翻新。車廠表示，新車型改善駕駛體驗，車內裝變得更安靜，讓車子外部有國際感，內裝則令人想起1960年代美式風格。那次改造受到高度讚美，前總統歐巴馬2009年推崇重新設計的Malibu，證明通用生產更高質量的汽車。

Malibu車型共有九代；該型車在1960年代是流行文化象徵，層出現在黑色追緝令(Pulp Fiction)、追討者(Repo Man)等電影當中。但是近些年，因為消費者的喜好由轎車轉為休旅車及跨界車，Malibu逐漸退出流行。

GM 電動車 本田

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