美國小姐棄后冠 聲明稿藏頭詩暗指遭封口

兩天之內美國小姐和美國妙齡小姐先後辭去后冠，顯示內情並不單純。圖為美國小姐(Miss USA)沃特。(取自Instagram)

去年9月贏得美國小姐(Miss USA)選美冠軍的沃特(Noelia Voigt)6日在Instagram無預警宣布以精神健康為由放棄后冠，成為這項比賽主辦72年來首位自願放棄冠軍頭銜的佳麗。兩天後，17歲的美國妙齡小姐(Miss Teen USA)斯里瓦斯塔瓦(UmaSofia Srivastava)也宣布放棄后冠，稱個人價值觀「不再完全符合該組織的方向」，顯示內情似乎並不單純。

美國小姐選美組織發言人6日發表聲明回應，支持沃特辭職的決定，並表示「我們后冠得主的福祉是最重要的，我們理解她目前需要優先考慮自己」，目前正在檢視「責任轉移給繼任者」的計畫，很快就會宣布新的美國小姐。

24歲的沃特在Instagram上寫道：「內心深處，我知道這對我來說只是一個人生新篇章的開始，我希望能繼續激勵其他人保持堅定，優先考慮你的心理健康 ，用你的聲音為自己和他人辯護，永遠不要害怕未來，即使未來充滿了不確定性」。

但有眼尖網友發現，沃特聲明稿所有句子的首字字母組合起來，竟拼成「I AM SILENCED」(我被封口)，引發熱議。

「紐約郵報」引述消息人士稱，沃特每天都被美國小姐主辦單位騷擾，說「不要這樣做，不要那樣做，刪除那篇貼文」等等，甚至以保密協議為由，規定她不能跟任何人談起。

在此之前，美國小姐選美組織社群媒體 總監蜜雪兒 (Claudia Michelle)3日宣布請辭，表示「我覺得目前高層談論封后佳麗的方式既不專業也不恰當，我拒絕接受職場任何的有毒文化和霸凌。」她並說，相信沃特和斯里瓦斯塔瓦的心理健康和福祉已經受到負面影響，「我不能對此沉默」。

蜜雪兒對紐約郵報指出，沃特的合約，包括薪資，都被選美組織拿來對付她，他們會威脅她，必須遵循該組織的社群媒體指導方針。

知情人士爆料，美國小姐選美組織負責人羅斯(Laylah Rose)就是幕後的傀儡操控者，私下以沃特和斯里瓦斯塔瓦的名義對外發文。