已關門又遭冒名 僵屍大學網上招生 竊信用卡資料

瑪麗蒙特加州大學最後一任校長馬爾科特對冒名網站的出現表示憂心，他在網站註冊機構Namecheap Inc發出「停止並終止」警告函，並在學校真正的網站貼出警告。(取自Catholic Marymount California University官網)

今日美國報(USA Today)9日報導，多所已經關門的大學不但遭到冒名成立網站，還招收學生、取得申請人的信用卡 與學貸 申請資料；存在於網路的這些僵屍大學(zombie colleges)成立目的為何仍有待釐清，但似乎沒有任何聯邦主管機關嘗試解決亂象。

報導指出，斯特福大學(Stratford University)兩年前就已關閉，但存在於網路的斯特福大學網站，卻聲稱將培養學生「成為老闆」，包括斯特福大學在內至少有九所已經關門的大學或學院，校名遭到冒用在網路上成立網站，這些「僵屍大學」都沒有獲得認證，並沒有領取聯邦補助的許可，各種跡象均透露其中有詐。

密西根州立大學(Michigan State University)反假冒及產品保護中心(Center for Anti-Counterfeiting and Product Protection)主任凱米爾(Kari Kammel)受訪時說，冒名大學的網站為何存在令人不解，動機可能包括身分竊盜(Identity theft)。

凱米爾說，這些網站張貼某些訊息，有辦法吸引到學生申請，取得申請人信用卡及學貸申請資料。

報導指出，內華達州莫里森大學(Morrison University)2014年就已關校，如今卻有冒名網站出現，相同狀況也發生於2015年關閉的瓊斯國際大學(Jones International University)，另外還有兩年前關閉的私立天主教瑪麗蒙特加州大學 (Catholic Marymount California University)。