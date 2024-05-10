康乃爾大學校長也宣布卸任 半年來第3位常春藤校長下台

任職康乃爾大學校長7年之久的波拉克9日宣布將於6月30日卸任。（取材自康乃爾大學官網）

任職康乃爾大學（Cornell University）校長7年之久的波拉克（Martha Pollack）9日宣布將於6月30日卸任，是過去6個月以來第三位常春藤 校長下台。

華爾街 日報報導，數月來常春藤名校和許多其他大學都爆發與加薩 戰爭有關的激烈示威活動。波拉克表示，她去年12月就已決定辭職，但由於校園內紛亂太多而沒有宣布。

波拉克在給康乃爾大學社區的一封信中寫道，「我知道大家會對我的決定有諸多猜測，所以我想盡可能說清楚：這是我的決定，是我一個人的決定。擔任康乃爾大學校長期間，我收穫頗多、也非常欣慰，但在任校長7年以及在長達50年的研究和學術生涯後，我準備翻開人生的新篇章。」

康乃爾大學董事會主席凱澤（Kraig H. Kayser）在一份聲明中表示，教務長科特利科夫（Michael I. Kotlikoff）將擔任臨時校長，任期兩年。董事會將在科特利科夫任期結束前6到9個月開始尋找正式繼任者。

在此之前，賓州大學校長瑪吉爾（Liz Magill）和哈佛大學校長蓋伊（Claudine Gay）分別於去年12月和今年1月辭職，兩人在去年12月的國會聽證會上討論有關校園對反猶太主義的處理方式，之後迫於壓力辭職。