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康乃爾大學校長也宣布卸任 半年來第3位常春藤校長下台

編譯徐榆涵／即時報導
任職康乃爾大學校長7年之久的波拉克9日宣布將於6月30日卸任。（取材自康乃爾大學官網）
任職康乃爾大學校長7年之久的波拉克9日宣布將於6月30日卸任。（取材自康乃爾大學官網）

任職康乃爾大學（Cornell University）校長7年之久的波拉克（Martha Pollack）9日宣布將於6月30日卸任，是過去6個月以來第三位常春藤校長下台。

華爾街日報報導，數月來常春藤名校和許多其他大學都爆發與加薩戰爭有關的激烈示威活動。波拉克表示，她去年12月就已決定辭職，但由於校園內紛亂太多而沒有宣布。

波拉克在給康乃爾大學社區的一封信中寫道，「我知道大家會對我的決定有諸多猜測，所以我想盡可能說清楚：這是我的決定，是我一個人的決定。擔任康乃爾大學校長期間，我收穫頗多、也非常欣慰，但在任校長7年以及在長達50年的研究和學術生涯後，我準備翻開人生的新篇章。」

康乃爾大學董事會主席凱澤（Kraig H. Kayser）在一份聲明中表示，教務長科特利科夫（Michael I. Kotlikoff）將擔任臨時校長，任期兩年。董事會將在科特利科夫任期結束前6到9個月開始尋找正式繼任者。

在此之前，賓州大學校長瑪吉爾（Liz Magill）和哈佛大學校長蓋伊（Claudine Gay）分別於去年12月和今年1月辭職，兩人在去年12月的國會聽證會上討論有關校園對反猶太主義的處理方式，之後迫於壓力辭職。

常春藤 加薩 華爾街

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