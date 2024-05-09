冒充大谷翔平24次 譯員水原一平坦承偷走1700萬 最重關33年

日本球星大谷翔平的長期翻譯員水原一平(圖 )，與聯邦司法部達成認罪協議。(美聯社)

美國職棒大聯盟(MLB )日本球星大谷翔平(Shohei Ohtani)的長期翻譯與親密好友水原一平(Ippei Mizuhara )，利用大谷的名義賭博及盜竊，涉款近1700 萬元，司法部 8日宣布與水原一平達成認罪協議。

司法部8日宣布，根據認罪協議，水原將承認一項銀行詐欺罪及一項簽署虛假報稅 表罪。水原承認偽造2022年的報稅表，少報超過400萬元的收入。詐欺銀行最高可監禁聯邦監獄30年，虛假報稅最高可監禁聯邦監獄3年。

此外，水原要向大谷歸還近1700萬元，向聯邦國稅局繳付超過100萬元罰款。

大谷去年12月與洛杉磯道奇隊(Los Angeles Dodgers) 簽下一紙10年7億元的合約，成為MLB史上價碼最高的合約，震撼全球職棒體壇，然而今年3月爆出大谷涉嫌賭球更似投下核彈，經調查確定是水原利用其名義所為。

經過近兩月調查，檢方表示，水原將於5月14日提審，到時他將會正式認罪。

聯邦檢察官埃斯特拉達(Martin Estrada)在聲明中說，「被告的詐騙及盜竊行為規模巨大，他利用大谷對自己的信任，助長了危險的賭博惡習。」

道奇隊總教練羅伯茲(Dave Roberts)拒絕對水原的認罪協議置評，只是希望事情盡快結束。水原的律師弗里德曼(Michael G. Freedman)同樣不予置評。

檢方指出，水原是在2018年協助大谷開設銀行帳戶，2021年開始從該帳戶竊取金錢，同時先後24次向銀行冒充是大谷。

水原利用他與大谷的個人及職業關係，多年來從大谷的帳戶盜竊了數百萬元。他利用大谷的銀行帳戶賭球，獲勝時將獎金存入自己帳戶，總數超過1.42億元；若是輸球則從大谷的帳戶付款，這方面共輸了1.83億元。

檢方說，沒證據證明大谷知道或參與水原的賭球行為。MLB是禁止球員和球隊員工在棒球賽事裡投注，即使是合法的。同時也禁止透過非法或海外博彩公司在其他體育賽事投注。