聯邦存保公司涉漠視職場大規模性騷霸凌 國會兩黨要求主席下台

報告指出，聯邦存款保險公司長年來有性騷擾、種族歧視及霸凌現象。（路透）

由獨立「佳利律師事務所」 (Cleary Gottlieb)執行的調查已公布，指出聯邦存款保險公司(FDIC)內工作環境長年來有性騷擾 、種族歧視 及霸凌現象，機構內各階層都有，被害人投訴還會遭報復。國會兩黨已要求FDIC主席格魯恩伯辭職下台。

路透(Reuters)7日報導，因為華爾街日報(WSJ)得悉500多人的供述而展開調查，進行報導後，佳利律師事務所再提出報告；有人還指控聯邦存保公司主席格魯恩伯(Martin Gruenberg)自己都霸凌、侮辱人。

事務所報告指出，聯邦存保公司一直未能讓機構免於性騷擾、歧視及其他人際間的舉止不當，對太多人、好長時間以來都是如此；另外，被控行為不檢的人經常獲派新的角色。

佳利律師事務所報告指出，奉派去解決WSJ報導而曝露問題的官員，本身就是行為不檢的主角，足證聯邦存保公司的「惡毒」機構文化。

調查所見又引發國會議員呼籲，把格魯恩伯趕下台；民主黨 籍的格魯恩伯出任聯邦存保公司高階主管已將近20年。

擔任眾院金融委員會主席的麥亨利(Patrick McHenry，共和黨)在報告公布後，呼籲格魯恩伯辭職，認為該機構顯然需要新的領導階層。

參院銀行住居都市事務委員會主席布朗(Sherrod Brown，民主黨)表示，聯邦存保公司必須好好改革，在機構工作的男女員工理應獲得更好待遇，格魯恩伯主席必須負起責任，立即致力於根本變革，改善聯邦存保公司及其文化。

一些員工描述格魯恩伯「嚴厲」、「強硬」，脾氣有失控的傾向。格魯恩伯與調查人員交談時表示，記不得自己有不當行為。報告中指出，一些員工形容自己與格魯恩伯互動良好，只是他的本性較為「咄咄逼人」。

格魯恩伯發聲明給員工表示，佳利的報告「很嚴重」，他矢言落實報告中的建議。

格魯恩伯表示，對公司內發生的一切他該負起責任，為任何缺失道歉，「我再次表示，自己十分抱歉」。

佳利的報告建議任命新官員，致力於改變聯邦存保的機構文化，雇請超然第三方協助轉型，但報告並未考慮機構高層應否辭職。