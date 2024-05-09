我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不是到哪裡都買不起 加州還有9城鎮中價房只15萬元

紐約皇后區新騙局 假扮中東土豪敲詐路人

聯邦存保公司涉漠視職場大規模性騷霸凌 國會兩黨要求主席下台

編譯潘勛／綜合報導
報告指出，聯邦存款保險公司長年來有性騷擾、種族歧視及霸凌現象。（路透）
報告指出，聯邦存款保險公司長年來有性騷擾、種族歧視及霸凌現象。（路透）

由獨立「佳利律師事務所」 (Cleary Gottlieb)執行的調查已公布，指出聯邦存款保險公司(FDIC)內工作環境長年來有性騷擾種族歧視及霸凌現象，機構內各階層都有，被害人投訴還會遭報復。國會兩黨已要求FDIC主席格魯恩伯辭職下台。

路透(Reuters)7日報導，因為華爾街日報(WSJ)得悉500多人的供述而展開調查，進行報導後，佳利律師事務所再提出報告；有人還指控聯邦存保公司主席格魯恩伯(Martin Gruenberg)自己都霸凌、侮辱人。

事務所報告指出，聯邦存保公司一直未能讓機構免於性騷擾、歧視及其他人際間的舉止不當，對太多人、好長時間以來都是如此；另外，被控行為不檢的人經常獲派新的角色。

佳利律師事務所報告指出，奉派去解決WSJ報導而曝露問題的官員，本身就是行為不檢的主角，足證聯邦存保公司的「惡毒」機構文化。

調查所見又引發國會議員呼籲，把格魯恩伯趕下台；民主黨籍的格魯恩伯出任聯邦存保公司高階主管已將近20年。

擔任眾院金融委員會主席的麥亨利(Patrick McHenry，共和黨)在報告公布後，呼籲格魯恩伯辭職，認為該機構顯然需要新的領導階層。

參院銀行住居都市事務委員會主席布朗(Sherrod Brown，民主黨)表示，聯邦存保公司必須好好改革，在機構工作的男女員工理應獲得更好待遇，格魯恩伯主席必須負起責任，立即致力於根本變革，改善聯邦存保公司及其文化。

一些員工描述格魯恩伯「嚴厲」、「強硬」，脾氣有失控的傾向。格魯恩伯與調查人員交談時表示，記不得自己有不當行為。報告中指出，一些員工形容自己與格魯恩伯互動良好，只是他的本性較為「咄咄逼人」。

格魯恩伯發聲明給員工表示，佳利的報告「很嚴重」，他矢言落實報告中的建議。

格魯恩伯表示，對公司內發生的一切他該負起責任，為任何缺失道歉，「我再次表示，自己十分抱歉」。

佳利的報告建議任命新官員，致力於改變聯邦存保的機構文化，雇請超然第三方協助轉型，但報告並未考慮機構高層應否辭職。

性騷擾 種族歧視 民主黨

上一則

乘客滿意度調查 達美、西南航空名列前茅

下一則

從新移民到市議員 顧雅明將在法拉盛圖書館分享心路歷程

延伸閱讀

柯建銘再轟在野沒收民主 台灣國會恐香港化

柯建銘再轟在野沒收民主 台灣國會恐香港化
市議會再度呼籲擴大「公平票價」 並加大交通安全投資

市議會再度呼籲擴大「公平票價」 並加大交通安全投資
墨西哥富豪向聯邦眾議員奎拉行賄 企圖影響立法

墨西哥富豪向聯邦眾議員奎拉行賄 企圖影響立法
社安金福利2033年恐減21% 眾議員籲兩黨合力解決

社安金福利2033年恐減21% 眾議員籲兩黨合力解決

熱門新聞

從音樂博士轉行，黃于慈在41歲成為了美國聯合航空的一名機師。(黃于慈提供)

世界OnAir／從音樂博士轉行學飛 她41歲成聯航機師

2024-05-07 16:13
一輛油罐車在95號州際公路康州路段發生車禍，引發大火。(擷自YouTube@Eyewitness New ABC 7NY)

I-95公路大車禍 紐約波士頓交通命脈中斷

2024-05-02 15:43
吉爾伯特被推落水後，他的同伴在岸邊觀看，卻未立刻進行救援。(擷自YouYube@KSLA News 12)

旱鴨子醫學生遭惡作劇推下岸 溺水近20分鐘無人營救

2024-05-05 14:44
德州一名母親在原定出庭參加監護權聆訊的前一天，當著攝影鏡頭告訴3歲兒子「跟爸爸說再見」，隨後射殺兒子，接著舉槍自盡。(取自Facebook@Bexar County Sheriff's Office)

「跟爸爸說再見」監護權官司開庭前1天 母舉槍殺子後自戕

2024-05-07 08:50
台積電的美國員工掙扎於語言障礙、漫長工時，以及森嚴的上下體制。(路透)

工程師文化衝突…台積電台灣那套 美國為何行不通

2024-05-01 02:15
紐約市哥大巴納德學院(Barnard College)。美聯社

家長開始向大學抗議：繳9萬學費孩子缺乏安全又沒學習

2024-05-03 10:08

超人氣

更多 >
華航5月底前開票8折 9月洛杉磯往返台北770元最便宜

華航5月底前開票8折 9月洛杉磯往返台北770元最便宜
南加母親帶孩子溪邊野餐 4歲姊、2歲弟全淹死

南加母親帶孩子溪邊野餐 4歲姊、2歲弟全淹死
旅客登船後 皇家加勒比郵輪公司宣布行程取消

旅客登船後 皇家加勒比郵輪公司宣布行程取消
怕被下毒？正在吃藥？習近平訪法自帶黑杯引猜測

怕被下毒？正在吃藥？習近平訪法自帶黑杯引猜測
「唐伯虎點秋香」一戰成名 74歲港星自爆患「不治之症」

「唐伯虎點秋香」一戰成名 74歲港星自爆患「不治之症」