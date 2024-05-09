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乘客滿意度調查 達美、西南航空名列前茅

記者張聲肇／綜合報導
乘客滿意度調查結果顯示，達美航空公司在北美航空業中，名列前茅。(路透)
乘客滿意度調查結果顯示，達美航空公司在北美航空業中，名列前茅。(路透)

J.D. Power市調公司8日發布2024年乘客滿意度調查結果，北美航空業名列前茅的是達美航空(Delta Airline)和西南航空(Southwest Airline)，說明「肯投資於員工的業者，即使機票漲價，也會獲得客戶的青睞。」

J.D. Power主管旅遊零售與客服業務的資深經理泰勒( Michael Taylor)說，乘客的觀感，很多方面航空公司管不著，也影響不了，但有一點是航空公司有深刻的影響力，那就是員工有很大的力量，去積極影響乘客的總體感受。

泰勒指出，「肯投資員工訓練與招募的航空公司，都會找出方法來克服登機門口或飛機太擁擠的負面效果。方法就是：對乘客好一點。」

乘客的要求，不外乎輕鬆又安全抵達目的地。調查發現，這是決定乘客滿意度的重點，比飛機票價還重要。

該公司從2023年3月到2024年3月，調查了9582名搭乘北美航空公司飛機出遊的乘客，結果，1000分滿分的話，達美航空頭等艙/商務艙和特等經濟艙兩項，分別以743分和716分奪魁。捷藍航空的頭等艙/商務艙得分736居次。該項平均得分為701分，加拿大航空評分只有629分，殿後；特等經濟艙也只有628分，倒數第二名。阿拉斯加航空特等經濟艙得分687，排名第二。特等經濟艙總平均為675分。

西南航空連三年勇奪經濟艙霸主地位，以685分維續廉價航空的美譽，不過它最近宣稱，打算改弦更張，分出艙等級別，排定登機優先順序，對市場投下變數。

達美航空經濟艙乘客給它651分，遠超過總平均613，排名亞軍。Frontier航空的經濟艙掛車尾，得分僅472分。

達美航空 投資 廉價航空

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