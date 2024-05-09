防止狂犬病 狗入境須滿6個月、植微晶片 8月1日起生效

政府宣布新規定，犬隻入境須滿6個月、皮下植入微晶片。(美聯社)

美國政府為了預防狂犬病，8日宣布新規定，犬隻入境須滿6個月、皮下植入微晶片，從有狂犬病地區來的，還須先打預防針。新規定對飼養業者、救災組織或寵物 主人都適用。

疾病防治中心(CDC )狂犬病專家埤爾拉奇(Emily Pieracci)說，新規定將處理「目前我們面臨的挑戰。」

CDC在聯邦政府法規彙編公布新規定，預定8月1日生效。

規定狗要6個月以上才能到美國，因滿6個月打疫苗 才有效；皮膚底須植入微晶片，則是為了方便檢查狂犬病疫苗施打紀錄。此外，負責人必須獲得CDC的核准，始得進口犬隻。

依進口地區情況，CDC還會要求提出擬進口狗隻前六個月所在地資料，必要時，還須經CDC核准的實驗室驗血。

埤爾拉奇說，有關規定自1956年來都沒有改變，而越來越多人帶著愛犬到國外旅行，救災團體和寵物業者也經常有國外業務，例如從國外引進新品種的狗，如今每年約有100萬隻狗從國外進入美國。

過去，美國的狂犬病毒多經由狗隻傳染，不過，1970年代廣施疫苗後，由狂犬病銷聲匿跡。狂犬病毒會侵入中樞神經系統，感染的人畜，都可能斃命。傳染途徑是被帶病毒者噬咬。一旦感染，出現症狀，就無藥可治。

2015年以來，共發現4隻狂犬病犬進入美國，公衛官員擔心還會有更多進來，CDC官員看到，不完整或造假的疫苗接種證書比以前多，因不足齡無法接種完整疫苗而被擋在海關，不得進入美國的情況，也在增加。

國際寵物與動物運輸協會董事、達拉斯寵物業者帕斯曼(Angela Passman)贊同新規定：「雖然對寵物主人會麻煩些，最終結果卻是好事。」