龍捲風5周內2度肆虐 奧克拉荷馬小鎮受創 樹倒電線斷 1死1失蹤

班斯達爾居民金恩(左)的住家遭嚴重損壞，與孫女抱在一起。(美聯社)

美國中部持續到7日的龍捲風 ，襲擊奧克拉荷馬州 班斯達爾(Barnsdall)小鎮，吹倒樹木，吹斷電線，迫使養老院 撤離居民，造成至少1死1失蹤。

位於土耳沙(Tulsa)北部40分鐘車程的班斯達爾人口約1000，五周內二度遭強烈龍捲風肆虐。4月1日，風速每小時90-100哩(145-161公里)的龍捲風才侵襲過這小鎮，造成不少房屋損壞。

國家氣象局暴風預測中心說，6日傍晚到7日清晨，總共有17個龍捲風橫掃美國中部，其中8個肆虐奧克拉荷馬州，堪薩斯、南達柯達和愛阿華各有2個來襲，內布拉斯加、密蘇里和田納西各有1個。

奧克拉荷馬州道路巡邏隊說，6日晚間的災情，包括30棟至40棟民宅破損，養老院因瓦斯管線遭破壞後無法關閉，將居民全數撤離。歐賽吉(Osage)郡緊急事故處理中心說，碎片四處飄飛、堆疊，只好封閉許多路段。

班斯達爾鎮長凱利(Johnny Kelley)說，至少一鎮民死亡，也至少一人失蹤。

他說，「好幾間民宅被摧毀，完全夷為平地。身為鎮長最難過的是，這是小鎮，全部鎮民，我認識 八成左右。」

凱利說，急救人員救出25人，包括兒童，都是從他們殘破不堪的家裡或附近救出來的。大約5、6人受傷，包括一位消防隊員，因胸痛送醫急救。

他說，7日早上，搜救人員再度前往災區，搜尋還列入失蹤的一、兩人。

班斯達爾養老院在網路上發布消息說，院內所有居民都安然無恙。院民已被送往其他機構與家庭，院方籲請住戶的家人稍忍耐，因為鎮裡「一片混亂......請為我們祈禱。」

空拍影片顯示，鎮內好幾家堅固的民房被夷為平地，一片凌亂，有些屋頂被掀走，剩下牆壁還佇立著。龍捲風把車子捲到半空中，樹木和電線桿都被吹倒；凱利說，160英畝大的製臘工廠也嚴重受損。

該鎮東北方20哩的巴妥斯威爾(Bartlesville)也慘遭重擊。