我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加灣區山上房子保費從2000元漲到1萬 買家忍痛割愛

馬斯克急調救火員朱曉彤返中國 力阻特斯拉市占流失

龍捲風5周內2度肆虐 奧克拉荷馬小鎮受創 樹倒電線斷 1死1失蹤

記者張聲肇／綜合報導
班斯達爾居民金恩(左)的住家遭嚴重損壞，與孫女抱在一起。(美聯社)
班斯達爾居民金恩(左)的住家遭嚴重損壞，與孫女抱在一起。(美聯社)

美國中部持續到7日的龍捲風，襲擊奧克拉荷馬州班斯達爾(Barnsdall)小鎮，吹倒樹木，吹斷電線，迫使養老院撤離居民，造成至少1死1失蹤。

位於土耳沙(Tulsa)北部40分鐘車程的班斯達爾人口約1000，五周內二度遭強烈龍捲風肆虐。4月1日，風速每小時90-100哩(145-161公里)的龍捲風才侵襲過這小鎮，造成不少房屋損壞。

國家氣象局暴風預測中心說，6日傍晚到7日清晨，總共有17個龍捲風橫掃美國中部，其中8個肆虐奧克拉荷馬州，堪薩斯、南達柯達和愛阿華各有2個來襲，內布拉斯加、密蘇里和田納西各有1個。

奧克拉荷馬州道路巡邏隊說，6日晚間的災情，包括30棟至40棟民宅破損，養老院因瓦斯管線遭破壞後無法關閉，將居民全數撤離。歐賽吉(Osage)郡緊急事故處理中心說，碎片四處飄飛、堆疊，只好封閉許多路段。

班斯達爾鎮長凱利(Johnny Kelley)說，至少一鎮民死亡，也至少一人失蹤。

他說，「好幾間民宅被摧毀，完全夷為平地。身為鎮長最難過的是，這是小鎮，全部鎮民，我認識 八成左右。」

凱利說，急救人員救出25人，包括兒童，都是從他們殘破不堪的家裡或附近救出來的。大約5、6人受傷，包括一位消防隊員，因胸痛送醫急救。

他說，7日早上，搜救人員再度前往災區，搜尋還列入失蹤的一、兩人。

班斯達爾養老院在網路上發布消息說，院內所有居民都安然無恙。院民已被送往其他機構與家庭，院方籲請住戶的家人稍忍耐，因為鎮裡「一片混亂......請為我們祈禱。」

空拍影片顯示，鎮內好幾家堅固的民房被夷為平地，一片凌亂，有些屋頂被掀走，剩下牆壁還佇立著。龍捲風把車子捲到半空中，樹木和電線桿都被吹倒；凱利說，160英畝大的製臘工廠也嚴重受損。

該鎮東北方20哩的巴妥斯威爾(Bartlesville)也慘遭重擊。

奧克拉荷馬州 龍捲風 養老院

上一則

波音787檢修紀錄疑造假 航管局調查 公司稱不會構成直接飛安問題

下一則

付不起醫療費 密蘇里州76歲老翁勒死72歲病妻

延伸閱讀

MLB／教練亂入訪問 大谷翔平：奪冠就考慮送真的保時捷

MLB／教練亂入訪問 大谷翔平：奪冠就考慮送真的保時捷
上百龍捲風狂掃中部州 奧克拉荷馬州3死含1嬰

上百龍捲風狂掃中部州 奧克拉荷馬州3死含1嬰
陪審團未達共識 牧場主人疑殺害無證客案流審

陪審團未達共識 牧場主人疑殺害無證客案流審
陪審團無法取得共識 槍殺無證客牧場主人獲無效審判

陪審團無法取得共識 槍殺無證客牧場主人獲無效審判

熱門新聞

一輛油罐車在95號州際公路康州路段發生車禍，引發大火。(擷自YouTube@Eyewitness New ABC 7NY)

I-95公路大車禍 紐約波士頓交通命脈中斷

2024-05-02 15:43
吉爾伯特被推落水後，他的同伴在岸邊觀看，卻未立刻進行救援。(擷自YouYube@KSLA News 12)

旱鴨子醫學生遭惡作劇推下岸 溺水近20分鐘無人營救

2024-05-05 14:44
德州一名母親在原定出庭參加監護權聆訊的前一天，當著攝影鏡頭告訴3歲兒子「跟爸爸說再見」，隨後射殺兒子，接著舉槍自盡。(取自Facebook@Bexar County Sheriff's Office)

「跟爸爸說再見」監護權官司開庭前1天 母舉槍殺子後自戕

2024-05-07 08:50
台積電的美國員工掙扎於語言障礙、漫長工時，以及森嚴的上下體制。(路透)

工程師文化衝突…台積電台灣那套 美國為何行不通

2024-05-01 02:15
沃爾瑪(Walmart)30日宣布，將關閉分布於6州的所有51間診所。圖為一家位於德州的沃爾瑪診所。(美聯社)

CNN：沃爾瑪宣布關閉所有診所

2024-04-30 09:38
紐約市哥大巴納德學院(Barnard College)。美聯社

家長開始向大學抗議：繳9萬學費孩子缺乏安全又沒學習

2024-05-03 10:08

超人氣

更多 >
「跟爸爸說再見」監護權官司開庭前1天 母舉槍殺子後自戕

「跟爸爸說再見」監護權官司開庭前1天 母舉槍殺子後自戕
百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光

百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光
吃到飽餐廳為何有的破產有的賺翻？懂不懂「K型經濟」差很大

吃到飽餐廳為何有的破產有的賺翻？懂不懂「K型經濟」差很大
世界OnAir／從音樂博士轉行學飛 她41歲成聯航機師

世界OnAir／從音樂博士轉行學飛 她41歲成聯航機師
自稱中國人…珠寶大盜從南韓偷到洛城、紐約 逮到了

自稱中國人…珠寶大盜從南韓偷到洛城、紐約 逮到了