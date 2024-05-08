我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加灣區山上房子保費從2000元漲到1萬 買家忍痛割愛

馬斯克急調救火員朱曉彤返中國 力阻特斯拉市占流失

阿拉巴馬州檢察長揚言起訴協助赴外州墮胎 聯邦法官打回票

記者顏伶如／綜合報導
阿拉巴馬州墮胎權爭議在法院繼續延燒。(美聯社)
阿拉巴馬州墮胎權爭議在法院繼續延燒。(美聯社)

聯邦最高法院2022年推翻墮胎權保障判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)後，各州紛紛各自立法限制或保障婦女墮胎權利；阿拉巴馬州幾乎全面禁止墮胎，唯有孕婦性命垂危的情況例外，共和黨籍阿州檢察長馬歇爾(Steve Marshall)更宣稱要對協助孕婦前往外州墮胎者提出重罪起訴。維權團體對馬歇爾提告，馬歇爾向法院聲請駁回起訴，但被阿拉巴馬中區聯邦法院法官湯普森(Myron Thompson)打回票。

新聞周刊(Newsweek)7日報導，湯普森裁定維權團體對馬歇爾提告的訴訟得以繼續進行。湯普森在裁決書中指出：「這起案件純粹就是某一州不能禁止居民到別州，也不能禁止居民協助他人到別州，去從事在當地屬於合法的行為。」

湯普森在裁決書中舉例說，阿拉巴馬州不能限制居民不能到加州去從事在當地屬於合法的行為，加州同樣不能限制居民不能到阿州從事當地合法行為。

湯普森指出：「從這個角度來看，這起案件的決定並沒有特別困難，若有限制可能侵犯憲法保障的遷徙自由以及言論自由。」

阿拉巴馬州州法幾乎全面禁止墮胎，強暴、亂倫懷孕也不准墮胎，唯一例外是孕婦面臨生命危險時。

阿州醫療業者去年向阿拉巴馬中區聯邦區域法院遞狀控告馬歇爾，因為馬歇爾2022年時揚言要對協助孕婦到外州對胎的居民祭出重罪起訴，違反州法協助墮胎條款、串謀條款者恐面臨坐牢下場。

美國民權聯盟(American Civil Liberties Union，ACLU)生育自由計畫(Reproductive Freedom Project)是對馬歇爾提告的團體之一。生育自由計畫資深律師布羅斯(Meagan Burrows)說，法官的裁決給反墮胎政治人物傳達強烈訊息，那就是禁止墮胎州如果阻止民眾前往合法墮胎的外州墮胎，就是「公然違憲」。

布羅斯表示，對於法官裁定訴訟得以繼續進行的決定感到欣慰，「我們會持續奮鬥，讓檢察長揚言起訴的威脅從此畫下句點」。

墮胎 阿拉巴馬州 加州

上一則

擁有這種基因 年老失智風險高 症狀可能提早10年出現

下一則

波音787檢修紀錄疑造假 航管局調查 公司稱不會構成直接飛安問題

延伸閱讀

阿州檢察長揚言起訴協助赴外州墮胎 聯邦法官打回票

阿州檢察長揚言起訴協助赴外州墮胎 聯邦法官打回票
NBA／預告三巨頭解體？勇士小將談下季展望未提湯普森

NBA／預告三巨頭解體？勇士小將談下季展望未提湯普森
湯普森合約到期 勇士3巨頭拆分？

湯普森合約到期 勇士3巨頭拆分？
NBA／靜待勇士表達留人立場？ 湯普森：這取決於他們

NBA／靜待勇士表達留人立場？ 湯普森：這取決於他們

熱門新聞

一輛油罐車在95號州際公路康州路段發生車禍，引發大火。(擷自YouTube@Eyewitness New ABC 7NY)

I-95公路大車禍 紐約波士頓交通命脈中斷

2024-05-02 15:43
吉爾伯特被推落水後，他的同伴在岸邊觀看，卻未立刻進行救援。(擷自YouYube@KSLA News 12)

旱鴨子醫學生遭惡作劇推下岸 溺水近20分鐘無人營救

2024-05-05 14:44
德州一名母親在原定出庭參加監護權聆訊的前一天，當著攝影鏡頭告訴3歲兒子「跟爸爸說再見」，隨後射殺兒子，接著舉槍自盡。(取自Facebook@Bexar County Sheriff's Office)

「跟爸爸說再見」監護權官司開庭前1天 母舉槍殺子後自戕

2024-05-07 08:50
台積電的美國員工掙扎於語言障礙、漫長工時，以及森嚴的上下體制。(路透)

工程師文化衝突…台積電台灣那套 美國為何行不通

2024-05-01 02:15
沃爾瑪(Walmart)30日宣布，將關閉分布於6州的所有51間診所。圖為一家位於德州的沃爾瑪診所。(美聯社)

CNN：沃爾瑪宣布關閉所有診所

2024-04-30 09:38
紐約市哥大巴納德學院(Barnard College)。美聯社

家長開始向大學抗議：繳9萬學費孩子缺乏安全又沒學習

2024-05-03 10:08

超人氣

更多 >
「跟爸爸說再見」監護權官司開庭前1天 母舉槍殺子後自戕

「跟爸爸說再見」監護權官司開庭前1天 母舉槍殺子後自戕
百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光

百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光
吃到飽餐廳為何有的破產有的賺翻？懂不懂「K型經濟」差很大

吃到飽餐廳為何有的破產有的賺翻？懂不懂「K型經濟」差很大
世界OnAir／從音樂博士轉行學飛 她41歲成聯航機師

世界OnAir／從音樂博士轉行學飛 她41歲成聯航機師
自稱中國人…珠寶大盜從南韓偷到洛城、紐約 逮到了

自稱中國人…珠寶大盜從南韓偷到洛城、紐約 逮到了