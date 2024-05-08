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心理健康為由 2023年美國小姐辭去頭銜

編譯尤寶琪／綜合報導
猶他州佳麗沃特2023年11月拿下第72屆美國小姐后冠，但她日前宣布，為了自己的心理健康，決定辭去這項頭銜。(取自Noelia Voigt Instagram)
猶他州佳麗沃特2023年11月拿下第72屆美國小姐后冠，但她日前宣布，為了自己的心理健康，決定辭去這項頭銜。(取自Noelia Voigt Instagram)

猶他州佳麗沃特(Noelia Voigt)在2023年11月拿下第72屆美國小姐(Miss USA)后冠，但她6日宣布，為了自己的心理健康，決定辭去這項頭銜。

24歲的沃特在Instagram上寫道：「內心深處，我知道這對我來說只是一個人生新篇章的開始，我希望能繼續激勵其他人保持堅定，優先考慮你的心理健康，用你的聲音為自己和他人辯護，永遠不要害怕未來，即使未來充滿了不確定性。」

沃特在2023年代表猶他州，接替來自北卡羅來納的羅馬諾成為美國小姐；根據沃特，她是美國史上首位獲得美國小姐頭銜的委內瑞拉裔佳麗。

美國小姐大賽組織(Miss America Organization)一名發言人6日發表聲明告訴有線電視新聞網(CNN)，他們支持沃特辭職的決定，並表示「我們后冠持有者的福祉是最重要的，我們理解她目前需要優先考慮到自己」。

該組織指出，目前正在檢視「責任轉移給繼任者」的計畫，很快就會宣布新的美國小姐。

在2023年11月美國小姐比賽中拿下亞軍的夏威夷佳麗甘凱維奇(Savannah Gankiewicz)，目前是最有可能成為新任美國小姐的人選；其他名列前五名的佳麗還包括：威斯康辛州佳麗盧曼斯(Alexis Loomans)、賓州佳麗丹尼爾斯(Jasmine Daniels)和德州佳麗阿爾扎特(Lluvia Alzate)。

沃特2023年11月參賽時，在最後一輪問答中被問及，將為環球小姐組織做出什麼貢獻時，談到了傳統的重要性，並承諾與與美國各地不同的社區建立關係。

沃特在聲明中表示，她對自己與微笑列車(Smile Train)組織的合作感到自豪；微笑列車是一家為唇裂和顎裂兒童提供矯正手術的非營利組織；沃特同時還倡導反霸凌、約會暴力預防以及移民權利和改革。

沃特對於自己整個美國小姐選美的經驗和影響力感到自豪，但在6日指出在展開人生新篇章時，需優先考慮到自己 ，「對於自己的身心健康，永不妥協，我們的健康就是我們的財富」。

猶他州 心理健康 德州

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