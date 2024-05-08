波音787檢修紀錄疑造假 航管局調查 公司稱不會構成直接飛安問題

圖為一架波音787-10夢幻客機2017年3月在南卡州北查爾斯頓機場跑道上，出廠試飛檢查。(美聯社)

烏雲罩頂的波音(Boeing)公司宣稱，負責787夢幻客機(Dreamliner)組裝的南卡羅來納州 廠房有工人偽造檢修紀錄，引起聯邦航空管理局(FAA)關切，已經展開調查。

美聯社報導，FAA在6日公布書面聲明表示：「波音4月主動通報，由於未能完成必要檢修，以致無法確認部分787夢幻客機的機翼與機身連接處確實連接完成。」並強調：「FAA正在調查波音是否完成必要檢修，以及員工是否偽造維修紀錄。」

不過波音表示，位於南卡州北查爾斯頓(North Charleston)的組裝廠員工偽造787客機檢修紀錄的不當行為，經過工程師確認，不會構成「直接的飛安問題」。

報導指出，787機型負責人斯托克(Scott Stocker)4月29日發給南卡州廠房員工一封電子郵件，坦承有工人進行必要檢修時，發現「異常情況」並向主管報告。

斯托克寫道：「我們立即調查此事，發現有數名工人沒有檢修，卻將工作紀錄偽造成已完成，違反公司規定。」

斯托克在電子郵件也不忘讚揚工人提報的正確行為，並強調：「當我們看到不對勁或需要注意的事情，我們每個人都應該大聲說出來，這一點至關重要。」

雖然波音尚無787停飛計畫，但交機時間勢必延後，同時FAA也指示波音必須研擬對策，以解決仍在執行飛行任務的787客機。

根據報導，787夢幻客機是一架雙走道廣體客機，於2011年首次亮相，主要用於國際長途航線。

2018年和2019年分別在印尼 和衣索匹亞發生737Max客機墜機事件，造成346人罹難，重創波音聲譽；今年1月間，阿拉斯加航空(Alaska Airlines)又有波音737客機發生內嵌艙門在飛行途中脫落意外，所幸人機均安，但再度引發外界對波音飛安疑慮。

波音資深工程師沙利普(Sam Salehpour)4月份出席國會聽證會，指出波音為加速生產787夢幻客機(Dreamliner)，組裝過程抄捷徑，恐有飛安疑慮。