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前女友到外州墮胎 德州男促查

編譯俞仲慈／綜合報導
各州禁止婦女墮胎法律寬鬆不一，致使婦女墮胎缺乏保障，頻生「私刑正義」，形同恐嚇尋求墮胎的婦女。(路透)
各州禁止婦女墮胎法律寬鬆不一，致使婦女墮胎缺乏保障，頻生「私刑正義」，形同恐嚇尋求墮胎的婦女。(路透)

德州一名男子得知前女友有意前往他州合法墮胎，竟然聘請知名反墮胎律師，依德州墮胎禁令控告協助其女友墮胎的人。

據華盛頓郵報(Washington Post)3日報導，戴維斯(Collin Davis)得知前女友有意在2月底，前往科羅拉多州合法墮胎後，聘請律師米歇爾(Jonathan Mitchell)控告前女友，因為米歇爾是知名反墮胎法律先鋒，積極推動修法，協助德州打擊墮胎。

根據米歇爾提交的訴狀，戴維斯前女友遭警告，即使在墮胎合法州進行墮胎，墮胎過程也會被調查。基於保護被告等相關人員隱私與人身安全，法官同意在公開法庭文件中刪除所有姓名。

不過戴維斯前女友最終仍在科羅拉多州進行墮胎，米歇爾表示，會追究協助墮胎者的責任：「在禁止墮胎的州，墮胎胎兒生父可以非正常死亡為由，提起訴訟，即使墮胎行為發生在他州。」並強調：「可以控告任何支付墮胎費用、任何協助或教唆，以及任何參與製造或銷售墮胎藥物的人。」 

報導指出，德州參議會第8號法案允許公民個人針對任何「協助或教唆」非法墮胎的人士，提起告訴；依德州法律，墮胎屬犯罪行為，最高可判處終身監禁及最高10萬元的民事罰鍰。同時德州墮胎禁令，可針對任何執行或協助非法墮胎(包括發送墮胎藥物)者提告。

「生育自主權中心」(Center for Reproductive Rights)資深律師杜安(Molly Duane)也是戴維斯前女友等相關人士的辯護律師，指控米歇爾的聲明只是「危言聳聽」：「大家要知道，離開德州或全國任何州去墮胎並非犯罪行為。」並強調：「我不希望大家被威脅，不過涉案相關人士應深表憤怒、提高警覺。」

杜安補充道：「希望大家知道，我們幫助某人離開州去他處墮胎並不違法，這一切都是米歇爾用來嚇阻大家的策略。」

同時墮胎權支持者主張，戴維斯採取的法律行動如同「私刑正義」，目的就是恐嚇沒有涉及違法的墮胎婦女。

墮胎 德州 科羅拉多州

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