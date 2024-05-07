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威州校車司機突昏厥 學生機警救全車

編譯陳韻涵／綜合報導
反應機警、當機立斷，救了全校車同學的威斯康辛州格蘭岱格倫丘中學八年級學生霍蘭德。(Glen Hills Middle School)
反應機警、當機立斷，救了全校車同學的威斯康辛州格蘭岱格倫丘中學八年級學生霍蘭德。(Glen Hills Middle School)

威斯康辛州格蘭岱(Glendale)格倫丘中學(Glen Hills Middle School)八年級學生霍蘭德(Acie Holland III)4月下旬如常搭校車返家途中，機警發現司機有異狀，當機立斷自行停下校車並報警，不僅救了全車學生，也讓司機順利送醫。該校校長事後寫信給家長，感謝霍蘭德的義舉，當地警察局也頒發感謝狀給他。

有線電視新聞網(CNN)5日報導，霍蘭德當天放學照常坐校車回家，校車女駕駛戴上耳機前，按慣例與學生開玩笑，但事情突然發生轉變。

坐在校車中段的霍蘭德發現，駕駛看似有些疲憊或生病，接著垂下頭，而她的右腳持續踩著油門駛過街口。

霍蘭德說：「她踩著油門，但錯過了應該轉彎的路口，於是我抬起頭查看。」

霍蘭德走到校車前方查看情況，發現駕駛已失去意識、無反應；校車這時正駛向絡繹不絕的車流，霍蘭德趕緊把駕駛的腳從油門上移開，自己踩下煞車，安全地停住校車。

後來，駕駛恢復意識並通知Riteway巴士公司，請公司派另一名駕駛來把學生安全送回家。

霍蘭德告訴CNN說：「我不太害怕，我只是想停下校車。」

車子停妥後，霍蘭德打911報警並聯絡他擔任護士助理的祖母，並請車上其他十幾名學生打電話通知家人。

霍蘭德說，「每個人都對我道謝，因為我救了他們一命。」

該校校長安娜·楊恩(Anna Young)在事後寫給家長的信中寫道，「全體師生為霍蘭德感到驕傲」，而司機因為當天的緊急醫療情況，正在接受治療。

霍蘭德透露，他當天告訴父親他避免校車發生事故，但身為汽車技師的父親起初並不相信他。

霍蘭德的父母對兒子的行為感到自豪和欣慰，他的父親形容，「兒子向來反應很快，這也是我知道他有辦法幫助人的事情之一，無論是否在校車上，我以他為榮。」

5月初，校董會提案通過，透過市長及市議會公告，表揚霍蘭德的義舉，當地警察局也頒發感謝狀表揚他的英雄事蹟。

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