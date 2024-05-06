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美軍無人機複製計畫 首批採購彈簧刀600型

記者張文馨／華盛頓即時報導
美國國防部副部長希克斯。(美聯社)
美國國防部副部長希克斯。(美聯社)

美國國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）6日宣布，五角大廈「複製」（Replicator）計畫首批採購的武器系統為攻擊型無人機「彈簧刀」（Switchblade）600型；這款無人機正被運用在烏克蘭戰場上，也傳台灣國防部考慮對美採購。

印太司令巴帕羅（Samuel Paparo）表示，這將持續確保自由開放的印太區域。

五角大廈去年9月推出複製計畫，預計花18個月到24個月，在不同的領域打造數千套自主武器系統，以小型、智能、便宜且大量的武器平台，來應對中國的競爭，包含台海衝突；國防部本財政年度為這項計畫投入5億美元。

希克斯6日表示，國防部將展開投入若干關鍵能力的規模生產，強化美國國防及科技產業基礎；首批複製計畫將包含無人車（USV）、無人機（無人飛行系統，UAS）與反無人飛行器系統（c-UAS）。

希克斯說，首批採購清單包含由空境公司（AeroVironment）製造的彈簧刀600型的「遊彈」（loitering munition），因為美國提供的彈簧刀無人機已在烏克蘭戰場展示其攻擊火力。

一般無人機藉著偵照發現目標，導引友軍加以攻擊，或者自身攜帶彈藥開火；不過，包含彈簧刀之類的自殺無人機，則是在機身裝有高爆彈頭，發現目標之後就直接一頭撞去，與敵人同歸於盡，美軍稱這類產品為遊彈，比起飛行速度快的飛彈，遊彈滯空時間較長，在鎖定目標後逕行攻擊。

彈簧刀600型的目的在於攻擊戰車之類具備重裝甲的目標，因此換用標槍飛彈的成型裝藥破甲彈頭；這款無人機的發射管長130公分，整套系統全重為54公斤，可以在空中停留40分鐘，有效控制範圍40公里，最後俯衝速度可達每小時185公里。

彈簧刀無人機是美軍軍援烏克蘭的不對稱武器之一，空境公司製作300型和600型無人機，600型的殺傷力更大。

不只烏克蘭戰場使用彈簧刀無人機，傳出台灣國防部也考慮對美採購彈簧刀無人機。

美國國防部並未公布首批採購的全數武器清單，在海上和部分反無人飛行器系統仍保密。

國防部 烏克蘭 希克斯

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