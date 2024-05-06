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動作喜劇片「特技玩家」 首映周末票房奪冠

編譯徐薏茹／綜合5日電
萊恩葛斯林和艾蜜莉布朗輕裝出席動作喜劇片「特技玩家」洛杉磯首映典禮。(歐新社)
萊恩葛斯林和艾蜜莉布朗輕裝出席動作喜劇片「特技玩家」洛杉磯首映典禮。(歐新社)

萊恩葛斯林(Ryan Gosling)、艾蜜莉布朗(Emily Blunt)領銜主演的動作喜劇片「特技玩家」(The Fall Guy)上映首周票房吸金2850萬元，登上北美票房冠軍。

由前特技演員、「死侍2」(Deadpool 2)導演大衛雷奇(David Leitch)執導的「特技玩家」佳評如潮，從多媒體藝術節SXSW的首映開跑，進入熱鬧繁忙的周末，但這部電影仍需要持續的關注，才能彌補1億3000萬元的製作預算；其海外市場已另外增加2540萬元的票房收入。

對「特技玩家」長期發展有利的因素包括亮眼的觀眾評分和影評，CinemaScore獲得A-高分，爛番茄(Rotten Tomatoes)網站的新鮮度為83%；環球影業(Universal)國內發行總裁奧爾(Jim Orr)對「特技玩家」接下來幾周的票房持樂觀態度，「我們有不錯的首映成績，期待未來幾周甚至是幾個月裡，特技玩家的國內票房取得非常長期、強勁且成功的表現。」

然而，「特技玩家」不慍不火的首周末成績暗示了電影產業更大的憂慮，超級英雄電影已經不再是曾經的票房巨獸，導致電影公司開始尋找更新鮮的替代選項，而「特技玩家」似乎具備了所有條件，本片有華麗的動作場面、炙手可熱的明星、過去賣座成績良好的導演，以及優良的影評。

不過，「特技玩家」也暗示，電影業可能難再重燃起去年夏天的「芭本海默」(Barbenheimer)狂潮；恰好特技玩家的男女主角也各自參與了「芭比」和「奧本海默」的演出，兩人均曾獲得今年奧斯卡獎提名。

部分是受到去年編劇、演員大罷工的影響，上映的強片減少，預計夏季總票房將接近30億元，而不是過去的40億元。

德加拉貝迪安表示夏季才剛開始，應該給「特技玩家」一個機會，畢竟這是一部不同類型的暑期領跑電影。

奧斯卡獎 芭比 預算

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