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玩笑鬧太大 旱鴨子醫學生遭惡作劇推落水 溺水近20分鐘一度瀕腦死

編譯盧思綸／即時報導
路易斯安那州26歲醫學生吉爾伯特上月遭惡作劇推入水中，同行友人任令他自生自滅將近20分鐘，送醫後一度瀕臨腦死。所幸目前已恢復意識，依靠呼吸器維持生命。（取材自X）
路易斯安那州26歲醫學生吉爾伯特上月遭惡作劇推入水中，同行友人任令他自生自滅將近20分鐘，送醫後一度瀕臨腦死。所幸目前已恢復意識，依靠呼吸器維持生命。（取材自X）

路易斯安那州26歲醫學院學生吉爾伯特（Christopher Gilbert），上個月在路州達博納湖（Lake D'Arbonne），遭惡作劇推入水中，同行友人冷眼旁觀他自生自滅將近20分鐘。直到附近一家餐館的幾名顧客發現不對勁，緊急將人救上岸，實施心肺復甦並送醫。惡作劇同夥第一時間扯謊，說吉爾伯特自己不小心落水，事後一名女子坦承推了他，還說「我不知道那人不會游泳」。

每日郵報報導，不諳水性的吉爾伯特被送到醫院時，遭醫師宣判瀕臨腦死，而且其他器官已開始衰竭。紐約郵報指出，吉爾伯特現已恢復意識，雖然有認知反應，但無法說話，目前仰賴機器維持生命，肺部功能僅存20%。

吉爾伯特的母親尤蘭達（Yolanda George）氣憤表示，第一時間接到通知時，吉爾伯特同行友人都表示，吉爾伯特自己不小心落水；尤蘭達到院後，警方釐清案情，透露一名同行年的輕女子承認推了他。

當尤蘭達質問事發時在場同夥時，動手女子還說：「我不知道那個人不會游泳」，尤蘭達追問，才意會到女子說的，是自己的兒子吉爾伯特。

尤蘭達質疑，所有認識吉爾伯特的人都知道他是旱鴨子 ，為何還會發生被推入水中的事故？

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