控告聯邦政府氣候變遷案 上訴庭駁回

「朱利安那訴美國」案21名原告中的5人，上個月在白宮圍牆外舉行示威，但本案日前遭巡迴法院法官勒令下級法院駁回本案，(美聯社)

聯邦第九巡迴上訴法院法官小組1日下令給俄勒岡州聯邦地區法院法官安‧艾肯(Ann Aiken)，要求她駁回該州青年氣候志工控告聯邦政府侵犯他們憲法權一案，艾肯已遵照辦理；代表青年倡議團體Our Children's Trust的非營利律師事務所表示，考慮要求上訴法院由人數更多的合議庭重審本案。

美聯社報導，第九巡迴上訴法院此舉等於駁回纏訟許久的本案。在2020年，上訴法院就以「決定國家氣候政策之職責，應落在政治人物身上，而非法官」為由，駁回本案。但艾肯允許這批志工修改訴狀，並於去年判決本案可以受審。

應拜登 政府所請，第九巡迴上訴法三名法官組成的合議小組1日下令艾肯駁回本案，艾肯也照辦。代表氣候志工的律師茱莉亞‧歐爾森(Julia Olson)表示，考慮要求上訴法院增派法官合議，重審此案。

年輕倡議者之一的艾芙瑞‧麥克雷(Avery McRae)透過律師事務所發布新聞稿表示，自她十歲起，就懇求政府聽聽他們的說理，如今她都快19歲了；正常運作的民主政體不應該讓小孩為他們的權利，請求法院保護，而且在近十年之後，還是被無視。

本案被稱為「朱利安那訴美國」(Juliana v. United States)，原因在本案於2015年提出之後，原告之一的凱斯莉‧朱利安那(Kelsey Juliana)受到密切關注。當時21位原告年紀都在8到18歲之間，主張他們擁有憲法權，得擁有一個維繫生命的氣候。他們指出，美國政府的舉動鼓勵以化石燃料為本的經濟，無視科學警告全球暖化，故稱違憲。

本案歷經歐巴馬、川普及拜登三任政府，頻頻遭到挑戰；政府律師主張，本案試著想由法院，而非政治過程，來指揮聯邦的環境及能源政策。2018年法院開庭前幾天，最高法院首席大法官羅伯茲 (John Roberts)還下令要求其停止。

另一個年輕人提起的氣候訴訟案倒是成功了；今年初，蒙大拿州 高等法院維持劃時代的判決，要求監管單位要先考量溫室氣體排放的影響，才能核發化石燃料開發的許可證。