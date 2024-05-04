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南卡州墮胎權案 辯論胎兒心跳定義

編譯盧炯燊／綜合報導
究竟胎兒「心跳」的定義是什麼，成為南卡州墮胎法律爭議的辯論焦點。通常在受孕後六周左右，超音波即可檢測到胎兒心跳，但心臟開始「重複有節奏的收縮」，通常是懷孕九周左右。(歐新社)
究竟胎兒「心跳」的定義是什麼，成為南卡州墮胎法律爭議的辯論焦點。通常在受孕後六周左右，超音波即可檢測到胎兒心跳，但心臟開始「重複有節奏的收縮」，通常是懷孕九周左右。(歐新社)

聯邦最高法院2022年推翻羅訴韋德案(Roe v. Wade)後，共和黨執政州陸續實施墮胎禁令或限制，其中南卡羅來納州禁止在妊娠六周後墮胎，結果不少婦女在知悉自己懷孕時早已超過規定限期。

維權組織「計畫生育」(Planned Parenthood)為此訴諸司法，請求法院阻止禁令施行。兩造一路上訴到南卡州高等法院，禁令中對於胎兒「心跳」的定義成為辯論焦點。

結果就連支持新法的大法官，也同意「心跳」有兩種定義，在無法定奪下決定「改天再說」。這一天終於到來，巡迴法庭2日就此聽取雙方陳述理由。

「計畫生育」要求在法庭在作出「心跳」定義之前，暫時停止執行新法。代表州政府的律師認為，該州的既定法律長期以來規定，若對法律的解釋存在分歧，法官就需要考慮立法者的用意。

對此巡迴法庭法官科布爾(Daniel Coble)表示，他會在數周內作出裁決。然而普遍認為，無論他做出什麼決定，雙方都將繼續上訴，司法纏鬥將長達數月乃至數年之久。

州政府認為，胎兒心跳是指超音波檢測到心臟活動的時刻，通常在受孕後六周左右。但法律裡也提到心臟主要部分開始「重複有節奏的收縮」，通常是懷孕九周左右。

「計畫生育」則指出，在新法實施後的頭五個月裡，有四分之三尋求墮胎的婦女，被指因懷孕時間已超過期限而遭拒絕；然而如果法律允許墮胎期9個星期，也就是「心跳」正式出現時，當中的86%孕婦是可以接受墮胎手術。

與「計畫生育」共同提出告訴的女子泰勒‧謝爾頓(Taylor Shelton)在庭上指出，由於南卡州醫生不能確定胎兒心跳的定義，她後來必須開車數個小時到北卡州預約墮胎。

她說，當她發現自己懷孕時，離南卡州所規定的最後限期只有約12天左右。她批評這條法律缺乏明確性，未能優先考慮婦女的福祉和自主權。

圖為胎兒超音波影像。(路透)
圖為胎兒超音波影像。(路透)

墮胎 南卡羅來納州 計畫生育

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