眾院壓倒性通過法案 擴大「反猶」定義 反對者宣稱侵害言論自由

聯邦眾院1日以壓倒性票數通過「反猶太主義覺醒法案」，但投下反對票的多名共和黨和民主黨人則稱該法案侵害言論自由。(美聯社)

在各大學校園因反對以色列 入侵加薩而不斷爆發抗議事件之際，聯邦眾院於1日通過「反猶太 主義覺醒法案」(Antisemitism Awareness Act)，該法案由一個跨黨派小組提出，以壓倒性的320對91票通過。

領銜提案人為紐約州共和黨籍聯邦眾議員勞樂(Mike Lawler)，另有15名民主黨 共同發起；投下反對票的多名共和黨和民主黨人則稱該法案侵害言論自由。

「反猶太主義覺醒法案」要求教育部在執行聯邦反歧視法時，使用國際大屠殺紀念聯盟(International Holocaust Remembrance Alliance)對反猶太主義的有效定義；該定義稱，反猶太主義部分來說是「對猶太人的特定看法，可能表達為對猶太人的仇恨」；定義包括聲稱以色列是一個種族主義國家，否定猶太人的自決權，並將當代以色列政策與納粹比較。

一些民主黨人對該聯盟的反猶太主義定義，及其所列出的一些當代反猶太主義事例提出異議；猶太裔民主黨眾議員納德勒(Jerry Nadler)對法案提出異議，認為該法案將有力地支持一個反猶太主義定義，並且可能降低憲法保障的言論自由。

反猶太主義的定義一直令人擔憂，尤其全國各地的大學校園正在進行與以哈戰爭相關的示威，批評以色列政府在加薩走廊軍事行動的學生示威者持續面臨反猶太主義的指控，來自不同意識形態的政治人物對大學校園不斷擴大的示威活動做出回應。

許多親巴勒斯坦示威者要求校方從支持以色列軍事活動的公司撤資，而校園中的一些猶太裔學生及民選官員則稱示威活動為反猶太主義，表示擔心自己的安全。

一些以色列學生長期以來一直警告，不要將反猶太主義與批評以色列政府的觀點混為一談，籠統地將所有示威者描述為反猶太主義。

儘管近來有數千名學生與教職人員被逮捕，但官員表示大學的示威活動目前還算和平，學校管理層也表示，一些暴力事件大多與校外人士有關。