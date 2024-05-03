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聯合健保被駭 美國三分之一民眾個資可能外洩

編譯潘勛／綜合報導
聯合健保集團執行長維帝(Andrew Witty)出席國會聽證會。(路透)
聯合健保集團執行長維帝(Andrew Witty)出席國會聽證會。(路透)

聯合健保(UnitedHealth)集團執行長維帝(Andrew Witty)1日在國會作證表示，該集團所屬的「Change Healthcare」科技公司2月遭駭客侵入，可能有三分之一美國民眾的個資數據已被竊走。

路透報導，國會的兩會委員會嚴厲質詢維帝「Change Healthcare」遭駭客攻擊一事；該子公司處理全美所有醫療請領的半數。遭駭事件導致請領處理中斷，全國醫病雙方都受影響。

維帝面對眾院能源及商業委員會議員的火辣問題，包括公司何以無法防止入侵、減少損害，無法回答，只能躲閃；他表示，聯合健保會繼續調查本案牽涉到的數據量，公司認為勢必很可觀。

維帝表示，線上犯罪團夥「AlphV」2月12日使用較舊伺服器偷來的登入資訊，駭入Change公司；該舊伺服器並沒有多重認證。

聯合健保2022年以13億元購併Change公司；維帝表示，Change這個平台最近才加入聯合健保集團，正在升級中。

聯邦調查局(FBI)、網路及衛生官員2023年12月聯合發布聲明，特別警告說也稱「黑貓」(BlackCat)的AlphV專門鎖定健保組織下手，故要求網路設置維安措施，但Change並沒做。

維帝表示，聯合健保以比特幣的形式，付2200萬元贖金給該團夥，只不管如何，無法保證被入侵的資料得保安全、不被洩露。另一個駭客團夥自稱是AlphV的分支，4月表示已取得數據的複本，但聯合健保無法核實此說。

參院金融委員會調查聯合健保對美國醫療照護擁有超大影響力，該公司市值為4450億元，年營收3720億元。但維帝表示，公司遭駭問題不會威脅到經濟體更廣部分。

參議員卡西迪(Bill Cassidy)表示，委員會成員不得不問，聯合健保在美國的支配角色是否太大，涉及一切，搞砸國家、全體民眾？他的重點在聯合健保是否變成大到幾乎不能倒，一倒就會牽連到比起以往更廣泛的社會層面。

聯合健保集團旗下的「Change Healthcare」科技公司2月遭駭客侵入，...
聯合健保集團旗下的「Change Healthcare」科技公司2月遭駭客侵入，可能有三分之一美國民眾的個資數據已被竊走。(美聯社)

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