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青少年流行「高年級刺客」遊戲 恐引發槍擊誤會

編譯盧炯燊／綜合報導
「高年級刺客」通常是高中高年級學生列出同學名單，然後以水槍或漆彈槍射擊對方。然而，這種遊戲引發了連串危險的誤會事件，有人以為遭到持槍攻擊而掏出真槍回應。(美聯社)
「高年級刺客」通常是高中高年級學生列出同學名單，然後以水槍或漆彈槍射擊對方。然而，這種遊戲引發了連串危險的誤會事件，有人以為遭到持槍攻擊而掏出真槍回應。(美聯社)

美國及加拿大高中校園正流行一個名為「高年級刺客」(Senior Assassin)的遊戲，多地教育當局及警方已表示關注，指出這種遊戲容易因為誤會而危及性命。

這種遊戲通常是高年級學生列出同學名單，然後以水槍或漆彈槍射擊對方。最後一個沒被噴到的人就是贏家。然而，這種遊戲引發了一連串危險誤會事件。芝加哥的兩名青少年在餐廳因用水槍射擊同學，導致一名持槍顧客誤以為是搶劫並掏出了武器。幸運的是，沒有人受傷。

佛州維州、伊利諾州、密西根州、賓州等地警方針對這個遊戲發出警告，指出在城市內攜帶看似武器的東西是危險的，建議盡量選擇體積大、顏色明亮的塑膠水槍，以減少被誤認為是真槍的可能性。

佛州衛星海灘市(Satellite Beach)警方說，他們接到大量報警電話，指有青少年「持槍」追逐，然而警方很難確定是學生們在玩遊戲，還是真正發生罪案。

維州教育當局也指出，在緊張或高壓的情況下，很難快速區分玩具槍和真槍，這種混淆隨時可能會因誤會而發生悲劇。

密西根州就發生一名學生闖入同學家中，用漆彈槍射擊對方，其中一次遭一名持有槍械執照的同學質問，幸好最終沒有發生事故。警方說，有些玩具槍外觀如真槍，若有人認為生命受到威脅而率先反應，悲劇就會發生。

在青少年間，近年在社媒的推動下不斷流行各種備受爭議的遊戲，「高年級刺客」只是最新一項。

2020年5月，青少年間掀起「苯海拉明挑戰」(Benadryl Challenge)，鼓勵服用超過十幾片以上的苯海拉明抗組織胺藥後，繼而產生幻覺，導致德州有三名青少年因此住院。

2021年又流行「打你老師一巴掌」(slap your teacher)挑戰，結果學校不得不明令禁止。

早前在聯邦參院聽證會上，有家長建議國會禁止社媒傳播這種歪風，要求業者必須對因此被摧毀的生命負責。

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