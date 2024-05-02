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曾指控波音供應商無視瑕疵遭開除 吹哨人因病猝逝享年45歲

編譯周辰陽／即時報導
美國國家運輸安全委員會發布的照片顯示，阿拉斯加航空1282班機1月發生艙門板在空中脫離事故，機身出現一個大洞。（美聯社）
美國國家運輸安全委員會發布的照片顯示，阿拉斯加航空1282班機1月發生艙門板在空中脫離事故，機身出現一個大洞。（美聯社）

半島電視台2日報導，一名指控波音公司供應商忽視737 MAX飛機生產存在缺陷的吹哨者，日前因病猝逝，享年45歲。

這位吹哨者叫狄恩（Joshua Dean），曾是波音公司供應商勢必銳航空系統公司的僱員，他宣稱自己因檢舉該公司在堪薩斯州威奇托的製造廠違規未遵守生產標準，而遭開除。

狄恩的母親4月曾在臉書貼文寫道，兒子感染號稱超級細菌的耐甲氧西林金黃色葡萄球菌，導致肺炎和中風等症狀，正在「為自己的生命而戰」。

狄恩的阿姨跟姊姊發文表示，狄恩已在4月30日過世。他的委任律師諾爾斯向半島電視台表示，狄恩的死亡「對航空界和搭機旅行的大眾而言，是個損失」。

諾爾斯說，「他具備巨大的勇氣，維護自己認為是真實與正確的事情，並提出了品質和安全的問題。航空業應該鼓勵與激勵確實提出這些顧慮的人」。

最先披露狄恩死訊的西雅圖時報指出，享年45歲的狄恩原本「身體狀況良好，並過著健康的生活方式」。

勢必銳表示，該公司向家屬致哀。發言人說，狄恩猝逝「令人震驚」。

阿拉斯加航空1282班機1月發生艙門板空中脫落事故後，製造門板的勢必銳受到嚴密審視。迪恩曾向聯邦航空管理局（FAA）投訴，指控勢必銳的製造設施有嚴重品質缺陷，並在股東控告該公司的訴訟中作證。

狄恩2月受訪時表示，他認為自己遭解僱，是公司想要殺雞儆猴，「如果你太吵了，我們將讓你沉默」。

不到2個月前，波音公司前資深員工、吹哨人巴內特也離奇陳屍車上。當時新聞報導，警方初步調查指向他死於「開槍自轟」，令外界懷疑案情不單純。

中風 堪薩斯州 臉書

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