曾指控波音供應商無視瑕疵遭開除 吹哨人因病猝逝享年45歲

美國國家運輸安全委員會發布的照片顯示，阿拉斯加航空1282班機1月發生艙門板在空中脫離事故，機身出現一個大洞。（美聯社）

半島電視台2日報導，一名指控波音公司供應商忽視737 MAX飛機生產存在缺陷的吹哨者，日前因病猝逝，享年45歲。

這位吹哨者叫狄恩（Joshua Dean），曾是波音公司供應商勢必銳航空系統公司的僱員，他宣稱自己因檢舉該公司在堪薩斯州 威奇托的製造廠違規未遵守生產標準，而遭開除。

狄恩的母親4月曾在臉書 貼文寫道，兒子感染號稱超級細菌的耐甲氧西林金黃色葡萄球菌，導致肺炎和中風 等症狀，正在「為自己的生命而戰」。

狄恩的阿姨跟姊姊發文表示，狄恩已在4月30日過世。他的委任律師諾爾斯向半島電視台表示，狄恩的死亡「對航空界和搭機旅行的大眾而言，是個損失」。

諾爾斯說，「他具備巨大的勇氣，維護自己認為是真實與正確的事情，並提出了品質和安全的問題。航空業應該鼓勵與激勵確實提出這些顧慮的人」。

最先披露狄恩死訊的西雅圖時報指出，享年45歲的狄恩原本「身體狀況良好，並過著健康的生活方式」。

勢必銳表示，該公司向家屬致哀。發言人說，狄恩猝逝「令人震驚」。

阿拉斯加航空1282班機1月發生艙門板空中脫落事故後，製造門板的勢必銳受到嚴密審視。迪恩曾向聯邦航空管理局（FAA）投訴，指控勢必銳的製造設施有嚴重品質缺陷，並在股東控告該公司的訴訟中作證。

狄恩2月受訪時表示，他認為自己遭解僱，是公司想要殺雞儆猴，「如果你太吵了，我們將讓你沉默」。

不到2個月前，波音公司前資深員工、吹哨人巴內特也離奇陳屍車上。當時新聞報導，警方初步調查指向他死於「開槍自轟」，令外界懷疑案情不單純。