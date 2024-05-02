政府警告 20種藥品專利有誤導之嫌

聯邦監管機構針對熱門減肥藥「胰妥讚」等20種知名藥物的專利提出警告。(美聯社)

聯邦監管機構針對熱門減肥藥「胰妥讚」(Ozempic)等20種知名藥物的專利提出警告，這是拜登 政府因應藥廠哄抬藥價而提出的最新反制措施。

根據美聯社報導，聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission，FTC)30日向10家藥廠發出警告信，針對減肥、糖尿病、氣喘等多種熱賣藥物的專利提出質疑，指控「諾和諾德」(Novo Nordisk)、「葛蘭素史克」(GlaxoSmithKline)、「阿斯特捷利康」(AstraZeneca)等七家藥廠申請的部分專利有誤導或錯誤之嫌。

FTC主席麗娜‧康恩(Lina Khan)在聲明中指出：「藥廠透過偽造專利的手段，妨礙同業競爭並藉機哄抬處方藥價格，迫使國人為賴以維生的藥物付出天價。」

報導指出，知名藥廠通常以申請專利方式保護自家產品，避免被「學名藥」(generic drug)搶走市場大餅，多數熱賣藥物的專利達十多項，取得成分、製造流程與智慧財產權的保護，即使專利過期或受到法律質疑，一般藥廠也只能推出便宜的「學名藥」。

以丹麥藥廠「諾和諾德」的熱銷減肥藥「胰妥讚」為例，原本是治療糖尿病的藥物，但最近被核准用於治療肥胖症，由於處方箋數量暴增，導致聯邦醫療保險 (Medicare)負擔大幅增加，不過「諾和諾德」拒絕發表評論。

根據報導，去年9月FTC業已採取類似措施，針對「艾伯維」(Abbvie)、「阿斯特捷利康」以及「百靈佳殷格翰」(Boehringer Ingelheim) 等藥廠申請的100多項專利提出警訊。

規定凡收到信函的藥廠必須在30天內，撤回專利或更新專利或「證明專利合法性，否則視為偽造將予以懲處」，而且藥物專利皆向聯邦食品藥物管理局(FDA)申請註冊。

據了解，挑戰藥廠專利是拜登政府積極打擊美國藥價居高不下的手段，先前已核准醫療保險與藥商協商藥價，並開放佛羅里達州 等州從其他國家進口便宜藥物。