ChatGPT當紅 8家報紙控告製造商OpenAI、微軟侵犯版權

全美八家報紙聯合控告OpenAI與母公司微軟「竊取數百萬篇」受版權保護的新聞文章。(美聯社)

全美八家報紙30日聯手向紐約聯邦法院提告指控ChatGPT製造商OpenAI 和微軟 ，在未經許可或未付費情況下，「竊取數百萬篇」受版權保護的新聞文章，用以訓練其人工智慧(AI)聊天機器人。

參與訴訟的八家報紙都為奧爾登全球資本公司(Alden Global Capital)所有，包括：紐約每日新聞報(New York Daily News)、芝加哥論壇報(Chicago Tribune)、丹佛郵報(Denver Post)、MediaNews Group的信使報(Mercury News)、橙縣紀事報 (Orange County Register)和聖保羅先鋒報(St. Paul Pioneer Press)，以及Tribune Publishing的奧蘭多前哨報(Orlando Sentinel)和南佛羅里達太陽前哨報(South Florida Sun Sentinel)。

八家報紙的書面聲明說，「我們花了數十億元收集資訊在出版物上報導新聞，不能任由OpenAI 和微軟這類大型科技公司不斷竊取我們的工作成果，以犧牲我們為代價，建立其生意」。

OpenAI聲明表示，該公司非常重視支持新聞機構，「雖然我們之前沒有意識到奧爾登全球資本公司的擔憂，但我們正積極與全球許多新聞機構建立具建設性的合作夥伴關係和對話，以探索可能機會、討論各種問題，提供解決方案」。

這起訴訟是曼哈頓聯邦法院接獲針對OpenAI和微軟提起的最新訴訟。紐約時報等媒體機構及「冰與火之歌」作者喬治・R・R・馬丁(George R.R. Martin)和「黑色豪門企業」作者約翰・葛里遜(John Grisham)等暢銷書作家，去年年底已對OpenAI和微軟提出連串涉及AI的版權訴訟。舊金山聯邦法院也接獲相關提告。

大科技公司辯稱，使用大量可公開存取的網路內容訓練其AI系統，受美國版權法「合理使用」原則保護。但他們在某些情況下會付費購買內容，以避免潛在法律挑戰。

OpenAI過去幾個月分別與美聯社、德國報業集團斯普林格公司(Axel Springer)、法國世界報(Le Monde)、西班牙媒體集團普利沙(Prisa Media)及倫敦金融時報(Financial Times)簽下授權協議。