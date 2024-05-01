二氯甲烷易致癌 環保署禁止消費者使用 但允許少數軍工使用

除漆劑所含的二氯甲烷，容易導致肝癌等難癒之症。(取自EPA官網)

除漆劑所含的二氯甲烷(methylene chloride)容易導致肝癌等難癒之症，聯邦環保署(EPA)為了保護民眾健康，30日宣布消費者禁用，但允許勞工 在「強有力保護措施」下做某些商業運用。

這是2016年毒性物質管制法修訂以來，拜登 政府第二次宣布大規模禁用有害健康的化學物質。上月，它全面禁止每年害死數萬美國人的致癌物石棉，因為石棉雖已在禁用之列，仍被用於氯漂白劑、剎車皮等產品。

環保署長黎根(Michael Regan)說，二氯甲烷荼毒美國人的家庭太久了，有些人到了工地，因為接觸到它，就永遠回不了家。最新規定終結了「不安全使用二氯甲烷的情況」，也實施「最強有力保護勞工」的措施，讓僅存的幾種工業使用，能確保「這個國家沒有一個人還會受到這危險物質的傷害」。

環保署指出，1980年以來，至少88名勞工死於二氯甲烷這會發出毒氣的無色液體，其長期效應包括多種癌症 ，如肝癌和肺癌，也會傷害神經、免疫和生殖系統。

環保署主管化學安全與污染防治的助理署長佛利赫夫(Michal Freedhoff)說，剛發布的禁令，禁止消費者在市面上買得到的產品含有二氯甲烷，但仍允許少數「關鍵」軍事與工業使用，惟須在嚴密的勞工保護條件下，方可使用。

他說，業界仍可使用二氯甲烷製造冷卻劑，替代其他會產生溫室氣體的化學物質，為應對氣候變遷盡一份心力。電動汽車電池和關鍵軍事用途，仍可使用二氯甲烷。

佛利赫夫說，這些可繼續安全使用的情況，只會在「嚴密的工業環境」下發生，有些是別無選擇，迫不得已的情況。

化學產業界認為環保署過度強調二氯甲烷的風險，因為「適度的保護措施」就足以緩解健康風險。美國化學委員會(American Chemistry Council)指出，舉凡脫漆劑、製藥、金屬清潔與除油汙日常生活產品，都得有這個「必要的化學成分」。