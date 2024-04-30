渡河風險自負 德州州長警告偷渡客:格蘭德河有鱷魚

德州州長艾伯特最近在X平台發文警告偷渡者，葛蘭德河裡有鱷魚出沒，風險自負。(美聯社、X 平台)

共和黨籍德州 州長艾伯特(Greg Abbott)28日在X平台發文對偷渡提出警告指出，格蘭德河(Rio Grande)裡有鱷魚，渡河風險須自行承擔。

艾伯特發文寫道：「格蘭德河裡有鱷魚，某些區段設有警告標示。渡河風險自負。」艾伯特的發文是回應記者卡貝洛(Auden B. Cabello)的影片分享，影片內容則是在境城市伊戈帕斯(Eagle Pass)居民狄拉托瑞(Luis De La Torre)在格蘭德河釣魚時發現鱷魚出沒。

卡貝洛發文指出，先前就有民眾在格蘭德河發現鱷魚，消息已獲邊境巡邏隊(Border Patrol)證實。

德州公園管理及野生動物廳(Texas Parks and Wildlife)表示，鱷魚經常出沒於美國南部的沼澤、河川、支流與濕地，三分之一德州東部也包括在內。

新聞周刊(Newsweek)29日報導，艾伯特提出格蘭德河有鱷魚的警告，時間點剛好是拜登 總統與拜登政府設法阻止德州推出旨在防止非法入境 的鞏固邊境措施之際。

艾伯特以數十億經費在美墨邊境推出「孤星行動」(Operation Lone Star)，項目包括在格蘭德河設置長達1000呎漂浮障礙。

德州西區聯邦區域法院法官埃兹拉(David Ezra)26日裁定，拜登政府指控德州架設漂浮障礙觸犯環保法規的訴訟得以繼續進行。司法部向法院指出，德州在河面設立漂浮障礙之前，依法必須先取得聯邦政府許可。路透社報導，司法部論述獲得埃茲拉認同，因此裁定聯邦政府對德州的訴訟可以繼續進行。

報導指出，2023年12月間遭逮捕非法入境移民創下25萬人新高點，如今減少約一半，艾伯特多次表示，拜登移民政策導致非法入境增加，德州必須自立自強解決問題。艾伯特26日在X平台發文：「德州挺身而出，做著拜登總統應做工作：鞏固我們的邊境。」