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渡河風險自負 德州州長警告偷渡客:格蘭德河有鱷魚

記者顏伶如／綜合報導
德州州長艾伯特最近在X平台發文警告偷渡者，葛蘭德河裡有鱷魚出沒，風險自負。(美聯社、X 平台)
德州州長艾伯特最近在X平台發文警告偷渡者，葛蘭德河裡有鱷魚出沒，風險自負。(美聯社、X 平台)

共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)28日在X平台發文對偷渡提出警告指出，格蘭德河(Rio Grande)裡有鱷魚，渡河風險須自行承擔。

艾伯特發文寫道：「格蘭德河裡有鱷魚，某些區段設有警告標示。渡河風險自負。」艾伯特的發文是回應記者卡貝洛(Auden B. Cabello)的影片分享，影片內容則是在境城市伊戈帕斯(Eagle Pass)居民狄拉托瑞(Luis De La Torre)在格蘭德河釣魚時發現鱷魚出沒。

卡貝洛發文指出，先前就有民眾在格蘭德河發現鱷魚，消息已獲邊境巡邏隊(Border Patrol)證實。

德州公園管理及野生動物廳(Texas Parks and Wildlife)表示，鱷魚經常出沒於美國南部的沼澤、河川、支流與濕地，三分之一德州東部也包括在內。

新聞周刊(Newsweek)29日報導，艾伯特提出格蘭德河有鱷魚的警告，時間點剛好是拜登總統與拜登政府設法阻止德州推出旨在防止非法入境的鞏固邊境措施之際。

艾伯特以數十億經費在美墨邊境推出「孤星行動」(Operation Lone Star)，項目包括在格蘭德河設置長達1000呎漂浮障礙。

德州西區聯邦區域法院法官埃兹拉(David Ezra)26日裁定，拜登政府指控德州架設漂浮障礙觸犯環保法規的訴訟得以繼續進行。司法部向法院指出，德州在河面設立漂浮障礙之前，依法必須先取得聯邦政府許可。路透社報導，司法部論述獲得埃茲拉認同，因此裁定聯邦政府對德州的訴訟可以繼續進行。

報導指出，2023年12月間遭逮捕非法入境移民創下25萬人新高點，如今減少約一半，艾伯特多次表示，拜登移民政策導致非法入境增加，德州必須自立自強解決問題。艾伯特26日在X平台發文：「德州挺身而出，做著拜登總統應做工作：鞏固我們的邊境。」

德州州長艾伯特最近在X平台發文警告偷渡者，葛蘭德河裡有鱷魚出沒，風險自負。(美聯...
德州州長艾伯特最近在X平台發文警告偷渡者，葛蘭德河裡有鱷魚出沒，風險自負。(美聯社)
德州州長艾伯特最近在X平台發文警告偷渡者，葛蘭德河裡有鱷魚出沒，風險自負。(美聯...
德州州長艾伯特最近在X平台發文警告偷渡者，葛蘭德河裡有鱷魚出沒，風險自負。(美聯社、X 平台)
德州州長艾伯特最近在X平台發文警告偷渡者，葛蘭德河裡有鱷魚出沒，風險自負。(美聯...
德州州長艾伯特最近在X平台發文警告偷渡者，葛蘭德河裡有鱷魚出沒，風險自負。(美聯社)

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