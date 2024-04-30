CBS傳奇前主播丹拉瑟 92歲現身受訪

現年92歲的丹拉瑟依然沒有退休，總是竭力發掘頭條新聞。(美聯社)

曾任哥倫比亞廣播公司(CBS)晚間新聞主播長達24年的傳奇記者丹拉瑟(Dan Rather)，當年因播報質疑小布希 總統(George W. Bush)服役紀錄的爭議新聞而黯然下台。告別螢光幕18年後，92歲的他首次接受老東家專訪，直言非常想念CBS，而且這幾十年來依舊懷抱擔任記者的熱情與專業，呼籲年輕一代的媒體從業人員思考自己能為世界作出什麼貢獻。

丹拉瑟在CBS新聞網任職44年，幾乎擔任過所有職務：分社社長、戰地記者、駐外特派員、白宮 記者，也是當時每晚約有五千萬人收看的「主播三巨頭」中在位時間最長的一位。2004年大選期間，丹拉瑟在新聞中公開質疑小布希總統1970年代在德州 空中國民兵(Texas National Guard)服役時開小差，引發軒然大波，質疑他所引用的資料文件可信度。當年9月丹拉瑟為未能善盡查證責任公開道歉，黯然交出麥克風，2006年初合約期滿後便離開CBS。

在周日晨間新聞(CBS News Sunday Morning)專訪中，拉瑟說「CBS News幾乎成我的名字、我的身分的一部分」，而無須道歉或解釋，他非常想念CBS，「從我離開那裡的那天起，我就一直想念。」

離開CBS後，丹拉瑟並沒有退休，而是繼續在其他電視網路、新聞廣播進行調查新聞報導。網路時代來臨、社群媒體興起後，他更跟隨潮流時常在X平台發文，過去幾年在年輕觀眾中儼然成為針砭時事的人物。拉瑟表示，要在媒體生存就得積極參與且學習新規則，「否則你就沒得玩了…而我還想留在比賽中。」

負責訪問的CBS記者考恩(Lee Cowan)剛入行時曾受丹拉瑟照顧，他表示現年92歲的丹拉瑟依然與記憶中相同：一個充滿好奇心、深思熟慮、博覽群書的懷疑論者，總是竭力發掘頭條新聞。被問到如何評價當今新聞業時，丹拉瑟刻意停頓片刻，還說必須把這個停頓播出來。他笑著說：「今天從事新聞的人比以前我們這些人好得多，他們受過更好的教育、更了解世界。他們想做正確的事且正盡力而為。 」