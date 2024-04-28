達美客機滑梯起飛後脫落 緊急返降甘迺迪機場

達美航空一架波音767客機，26日從紐約起飛往洛杉磯不久，客機的緊急逃生滑梯竟然脫落不知去向，於是緊急折返紐約甘迺迪國際機場。(美聯社)

波音客機又發生狀況。達美航空 (Delta Air Lines)一架波音767客機，26日從紐約起飛往洛杉磯 不久，客機的緊急逃生滑梯竟然脫落不知去向，於是緊急折返紐約甘迺迪國際機場。事件中無人受傷，聯邦航空管理局(FAA)已展開調查。

出事的航班是達美航空520航班(DL 520)，載有176名乘客和7名機組人員，26日上午8時左右從紐約飛往洛杉磯。起飛後沒多久，機師通報出現震動及不正常聲響，機組人員在儀表板看到右側機翼緊急逃生梯指示燈亮起，機長於是宣布有緊急狀況而要求返航，上午8時34分左右安全降落，無人受傷。

事後，達美航空人員發現右翼整個緊急逃生滑梯不見了，據信是掉落在紐約州長島 西南部的牙買加灣(Jamaica Bay)，當局仍在找尋滑梯下落。

其中一名乘客表示，當時機上傳出怪聲，大到幾乎連機艙廣播都聽不到。他形容這次空中驚魂讓乘客手足無措，非常害怕。他們事後被安排乘坐另一航班飛往洛杉磯。

達美航空發表聲明說，飛機平安著陸，經檢查緊急逃生梯已脫離飛機，目前正全力查明緊急逃生梯落在何處，並將充分配合調查。

FAA調查此事件期間，該架客機暫時停飛。該機於1990年交付達美航空，機齡已有33年，適航證書有效期到2028年5月。

這並非達美航空班機首次發生意外，2023年6月10日同一航班編號的波音767-300客機也出過狀況。它從紐約起飛前往洛杉磯途中，機上備用溫度儀器系統發生故障，轉往猶他州鹽湖城降落。儀器修復後乘客再度登機時，客機仍未與登機門分開，機尾的充氣逃生梯就在艙內充氣時爆開，擊落一塊壁板打傷一名機組人員。