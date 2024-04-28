我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登白宮記協晚宴暗酸川普是「6歲小孩」隻字未提以哈戰爭

舊金山中國遊客人數仍未復甦「這原因」是關鍵

今年颶風最多 賓大教授：命名風暴達27到39個

編譯徐薏茹／綜合27日電
去年8月颶風伊達利亞重創佛州，許多受災地區至今尚未復原。科學家預測即將來臨的大西洋颶風季節將產生有紀錄以來最多的27至39個命名風暴。(路透)
去年8月颶風伊達利亞重創佛州，許多受災地區至今尚未復原。科學家預測即將來臨的大西洋颶風季節將產生有紀錄以來最多的27至39個命名風暴。(路透)

賓州大學氣候科學家曼恩(Michael Mann)領導的一個研究團隊預測，受到異常溫暖海水和聖嬰現象轉為反聖嬰現象的影響，即將來臨的大西洋颶風季節將產生有紀錄以來最多的命名風暴；24日發布的新預測報告顯示，本季可能形成27至39個命名風暴，最佳預測為33個；先前的最高紀錄是2020年的30個命名風暴。

賓大的預測與科羅拉多州立大學及AccuWeather最近發布的預測報告一致，但更具威脅性。

曼恩表示，現在大西洋熱帶地區前所未有的溫暖，預計這一情況將持續至颶風季，「可能意味著登陸風暴異常活躍的季節」。

海洋溫度在一年多前躍升至創紀錄的溫暖範圍，這與人為的氣候變遷和聖嬰現象有關，並且一直保持在該範圍，連續417天保持在記錄新高。

儘管聖嬰現象會提升全球海洋溫度，但往往會在大西洋產生抑制熱帶風暴發展的風型態，然而海水在2023年大西洋颶風季期間非常溫暖，因此仍然出現高於平均數量的風暴。

國家海洋暨大氣總署(NOAA)預計，大西洋熱帶地區的海洋熱浪，或是遠高於常態的海洋表面溫度將至少持續至9月，預報員擔憂將迎來一個活躍的颶風季，因為更溫暖的海水通常會增加風暴的強度。

同時，預計今年夏季聖嬰現象會轉變為反聖嬰現象，反聖嬰現象往往對颶風季造成與聖嬰現象相反的影響，產生促進大西洋風暴發展的風型態，進一步增加活躍季節的機率。

曼恩的研究小組表示，如果反聖嬰現象在颶風季後期減弱，那麼預測數將稍微下降，將風暴數範圍降低至25至36個，最佳猜測為31個。

如果熱帶風暴的風速達到每小時至少39哩(mph)，風暴就會被命名，當風速達到每小時至少74哩(mph)，熱帶風暴便成為颶風。

去年8月颶風伊達利亞重創佛州，許多受災地區至今尚未復原。科學家預測即將來臨的大西...
去年8月颶風伊達利亞重創佛州，許多受災地區至今尚未復原。科學家預測即將來臨的大西洋颶風季節將產生有紀錄以來最多的27至39個命名風暴。(路透)

颶風 熱帶風暴 氣候變遷

上一則

密西根州爆炸大樓業主買單程票飛港 機場被捕

延伸閱讀

季風伴隨聖嬰現象 肯亞洪災釀76死

季風伴隨聖嬰現象 肯亞洪災釀76死
比預算高數十億 陸軍工兵團填沙惹議

比預算高數十億 陸軍工兵團填沙惹議
推動禁菸受挫 大西洋賭城員工狀告州長

推動禁菸受挫 大西洋賭城員工狀告州長
東北部賭場將洗牌 大西洋賭場受衝擊

東北部賭場將洗牌 大西洋賭場受衝擊

熱門新聞

在太空飛行46年的旅行者1號探測器，因故障與地球斷訊數月，23日經遙控修復，NASA再度收到它傳回的數據，它單向傳輸一次訊號需要22.5小時，是目前飛行最遠的太空探測器。（圖片取自NASA）

斷訊5個月「旅行家1號」復活 46歲最遠太空船傳回訊號

2024-04-23 22:10
亞利桑納州的BASIS Peoria高中登全美最佳公立高中。(BASIC Peoria臉書)

全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌

2024-04-23 12:17
華盛頓州亞裔婦產科醫生謝武林((Vulihn Ta，音譯)。(擷自LinkedIn)

亞裔婦產科醫 被控性侵家庭成員幼女長達6年

2024-04-21 16:01
國會即將通過封禁TikTok法案。一名男子上周在紐約市庭審川普的法院外，舉牌「釋放TikTok」，試圖引起注意。(美聯社)

為何美國要逼TikTok脫中？分析：演算法是關鍵

2024-04-20 20:02
圖為2015年加州貝克斯菲油田的抽油機。(美聯社資料照)

全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜

2024-04-25 10:56
雖然社安碼已經倒背如流，有些時候還是需要出示社會安全卡(Social Security card)紙本證件。（路透）

千萬別丟 這10種文件與證明必須妥善保管

2024-04-19 11:33

超人氣

更多 >
債市恐慌指數MOVE發明人：美債殖利率劇烈波動期已結束

債市恐慌指數MOVE發明人：美債殖利率劇烈波動期已結束
先別花掉 這些一元紙幣可能值15萬

先別花掉 這些一元紙幣可能值15萬
地產業者：屋主別做4件事 會害你房子貶值

地產業者：屋主別做4件事 會害你房子貶值
挺爸還是挺媽？布裘子女吵不休 驚傳「內戰」

挺爸還是挺媽？布裘子女吵不休 驚傳「內戰」
華裔探員張棟志 拆解殺豬盤等3大詐騙伎倆

華裔探員張棟志 拆解殺豬盤等3大詐騙伎倆