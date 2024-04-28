今年颶風最多 賓大教授：命名風暴達27到39個

去年8月颶風伊達利亞重創佛州，許多受災地區至今尚未復原。科學家預測即將來臨的大西洋颶風季節將產生有紀錄以來最多的27至39個命名風暴。(路透)

賓州大學氣候科學家曼恩(Michael Mann)領導的一個研究團隊預測，受到異常溫暖海水和聖嬰現象轉為反聖嬰現象的影響，即將來臨的大西洋颶風 季節將產生有紀錄以來最多的命名風暴；24日發布的新預測報告顯示，本季可能形成27至39個命名風暴，最佳預測為33個；先前的最高紀錄是2020年的30個命名風暴。

賓大的預測與科羅拉多州立大學及AccuWeather最近發布的預測報告一致，但更具威脅性。

曼恩表示，現在大西洋熱帶地區前所未有的溫暖，預計這一情況將持續至颶風季，「可能意味著登陸風暴異常活躍的季節」。

海洋溫度在一年多前躍升至創紀錄的溫暖範圍，這與人為的氣候變遷 和聖嬰現象有關，並且一直保持在該範圍，連續417天保持在記錄新高。

儘管聖嬰現象會提升全球海洋溫度，但往往會在大西洋產生抑制熱帶風暴 發展的風型態，然而海水在2023年大西洋颶風季期間非常溫暖，因此仍然出現高於平均數量的風暴。

國家海洋暨大氣總署(NOAA)預計，大西洋熱帶地區的海洋熱浪，或是遠高於常態的海洋表面溫度將至少持續至9月，預報員擔憂將迎來一個活躍的颶風季，因為更溫暖的海水通常會增加風暴的強度。

同時，預計今年夏季聖嬰現象會轉變為反聖嬰現象，反聖嬰現象往往對颶風季造成與聖嬰現象相反的影響，產生促進大西洋風暴發展的風型態，進一步增加活躍季節的機率。

曼恩的研究小組表示，如果反聖嬰現象在颶風季後期減弱，那麼預測數將稍微下降，將風暴數範圍降低至25至36個，最佳猜測為31個。