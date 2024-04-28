密西根州爆炸大樓業主買單程票飛港 機場被捕

底特律郊區克林頓鎮一家電子菸經銷商3月發生倉庫爆炸案，導致一人死亡。(美聯社)

底特律市郊區一家電子菸經銷商在今年3月發生倉庫爆炸案，導致一人死亡後，公司負責人20日在甘迺迪國際機場持單程機票準備飛往香港 時，遭美國海關和紐約港務局人員逮捕。現年31歲的電子菸商凱斯托(Noor Noel Kestou)24日被押回密西根州 ，25日因過失殺人罪被提審。

當局表示，他們是在20日獲悉凱斯托試圖前往香港時，在機場將他攔截的。「我們不知道他的最終目的為何，」密州馬科姆郡(Macomb County)檢察官盧西多(Peter Lucido)26日向媒體表示，「他是不是想帶著妻兒遠離美國？沒人有水晶球可以判定誰有潛逃風險。」

但盧西多也說：「作為這家企業的老闆，凱斯托從一開始就是嫌疑人；任何公司負責人如果發生類似的事情，都必須被視為嫌疑人。」

凱斯托是一家名為Goo的電子菸經銷商，店面位於克林頓鎮(Clinton Township)的一棟大樓。3月4日該大樓發生火災和爆炸時，現場存放超過10萬支電子菸筆。

當局表示，火災和爆炸發生前，有一卡車丁烷罐送抵大樓；爆炸讓丁烷罐最遠衝升至二哩外；19歲的索爾特(Turner Lee Salter)不幸在距離約四分之一哩處被爆炸拋向空中的一氧化二氮罐擊中；索爾特後來去世。

克林頓鎮消防隊長鄧肯(Tim Duncan)表示，起火原因尚未確定，但調查人員認為大火是從大樓西南角開始。盧西多表示，根據案件資訊和證據，他的辦公室目前決定提出的最高指控是非蓄意殺人罪。

凱斯托在繳納50萬元保釋金後已經獲釋。盧西多表示，當局已扣下他的護照，保釋條件是凱斯托必須戴上GPS束縛。下一場聽證訂5月7日在克林頓鎮地方法院舉行。