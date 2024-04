稱「猶太復國主義者不配活著」 哥大學生抗議領袖黑歷史遭起底

因為以色列在巴勒斯坦加薩走廊發動的戰爭,美國越來越多大學加入了橫跨東西岸的校園抗議浪潮。但哥倫比亞大學 26日宣布,已禁止20歲的學生抗議領袖詹姆斯(Khymani James)進入校園,原因是近日重新出現的一隻影片顯示,他說了「猶太 復國主義者不配活著」。

BBC與NBC新聞報導,詹姆斯是哥大 三年級學生、「哥倫比亞大學種族隔離撤資」團體(CUAD)成員暨自稱哥大抗議學生營地的發言人,據報1月將這番言論發上IG,可見到他說猶太復國主義者(Zionists)就是納粹分子、法西斯分子跟種族滅絕的支持者,「猶太復國主義者,他們不配舒適地活著。更不用說,猶太復國主義者不配活著」。

詹姆斯接著說道,「同理,我們非常舒服接受納粹分子不配活著,法西斯分子不配活著,種族主義分子不配活著。猶太復國主義者,他們不應該活在這個世界」,還指「必須慶幸,我不會直接走出去跟謀殺猶太復國主義者」。

A classic case of a queer and black person spewing racism and hate and then complaining that he is targeted because he is queer and black.

« Zionist shouldn’t live in this world »,he said.

Now he wants “more context for his words”.

I hope u find it behind bars, @KhymaniJames . pic.twitter.com/3BYsOf4Spe