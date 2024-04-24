狼醫案處理不當 司法部與體操選手等上百人1.3億和解

聯邦司法部23日宣布就奧運體操代表隊前隊醫納瑟性侵處理不當，與受害者多人達成1億3870美元和解。圖為納瑟目前在監服刑。(美聯社)

聯邦司法部 23日宣布，針對聯邦調查局(FBI)2015年至2016年間對奧運 體操代表隊前隊醫納瑟(Larry Nassar)性侵案處理不當 ，導致嫌疑人被捕前繼續加害於人一案，與百餘名指控者達成1億3870元和解。

加上其他和解協議，各相關組織目前已撥款10億元，用於賠償數百名受害者，這些女性受害者聲稱納瑟以運動傷害治療為幌子性侵她們。

納瑟曾在密西根州 立大學(Michigan State University)工作，也曾在印第安納波利斯的美國體操協會(USA Gymnastics)任隊醫；目前因襲擊女運動員而蹲牢，服刑數十年。

代理副檢察長米澤(Benjamin Mizer)表示，納瑟數十年來背叛受照顧者對他的信任，打從一開始就該認真看待相關指控；涉及139項索賠的協議可望在受害者康復之路上給予支持。

司法部坦承未及時介入。內部調查發現，印第安納波利斯和洛杉磯的聯邦調查局人員，知道有關納瑟的指控超過一年，但顯然未採取行動。

聯邦調查局局長雷伊(Christopher Wray) 2021 年在參院聽證會上對倖存受害者發表講話時表示遺憾；當時在場的受害者包括奧運選手拜爾絲(Simone Biles) 、芮斯曼(Aly Raisman)和馬羅尼(McKayla Maroney)。雷伊說，最遺憾的是，FBI一些人早在2015年就有機會阻止這個「怪物」，卻沒有這麼做。

調查人員2016年稱，他們發現兒童性虐待圖像，並對納瑟提出聯邦指控；密西根州檢察長辦公室處理震驚體界的攻擊指控，罕見地召開為期一天的量刑聽證會。