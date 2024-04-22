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民主黨人不挺馬斯克 特斯拉銷量跌60%

記者胡玉立／綜合報導
馬斯克與特斯拉電動雙門跑車Roadster。調查研究發現，由於馬斯克時不時針對政治大發議論，而且立場反覆，直接影響了民主黨籍潛在買家的購車意願。(路透)
馬斯克與特斯拉電動雙門跑車Roadster。調查研究發現，由於馬斯克時不時針對政治大發議論，而且立場反覆，直接影響了民主黨籍潛在買家的購車意願。(路透)

調查研究發現，電動車製造商特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)時不時針對政治大發議論，而且立場反覆，直接影響了民主黨籍潛在買家的購車意願。研究機構「策略願景」(Strategic Vision)針對購車者進行的調查顯示，購買特斯拉汽車的民主黨人，去年10月和11月比率下降60%以上。

華爾街日報報導，多年來，從政治立場來說，特斯拉最大買家一直是民主黨人。但去年秋天，馬斯克針對無證移民議題大聲批判，刻意放大一則宣揚反猶太主義的刻薄推文，還公開批評迪士尼公司變得太過「覺醒」；同一時期，特斯拉的民主黨買主也明顯萎縮。

根據「策略願景」調查，特斯拉2022年車型的買家有40%是民主黨人，到2023年之占比為39%。但從10月2024年車型上市後所做的調查，情況開始生變；民主黨人買家比率陡降至15%，共和黨人比率躍升至32%，無黨派人士比率增至44%。

儘管之後調查顯示，特斯拉後來贏回了藍色買家的歡心，但之前一度出現的大幅下跌現象，凸顯了馬斯克言論日益政治化可能面臨的風險。

馬斯克曾表示他反對拜登總統，但沒有表示會支持前總統川普。他3月曾推文表示：「今年11月若非出現紅色浪潮，美國注定要失敗。」

隨著整體電動車市場放緩，這些爭議可能會讓特斯拉今年的處境更加艱難；尤其是當前電動車科技很難吸引許多共和黨買家，部分共和黨候選人甚至經常在競選時詆毀電動車技術。

在全球市場，特斯拉第一季銷量下滑，這是自2020年疫情爆發初期陷入困境以來，首次出現同比下滑；特斯拉股價則已重挫41%。

其他調查也顯示，自馬斯克於2022年底收購推特並將其改名為X，且經常就爭議性社會議題引起更多爭論以後，消費者購買特斯拉電動車的意願下降。

長期以來，電動車在政治上一直存在分歧。早期電動車價格遠超過同類汽油動力車時，電動車被批評為富人和精英階層的玩具。去年秋天以前，民主黨人一直是特斯拉品牌穩定的核心買家。

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