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多州擴大限制墮胎 女性上網分享經驗談

編譯潘勛／綜合20日電
各州擴大限制墮胎，許多女性在社群媒體上拍視頻，描述自己墮胎經驗，分享實務資訊，談如何墮胎成功。(路透)
各州擴大限制墮胎，許多女性在社群媒體上拍視頻，描述自己墮胎經驗，分享實務資訊，談如何墮胎成功。(路透)

各州擴大限制墮胎，許多女性在社群媒體上拍視頻，描述自己墮胎經驗，分享實務資訊，談如何墮胎成功；例如紐約布魯克林區單身媽媽桑妮(Sunni)就在TikTok教瀏覽者自己如何一步一步做，結束妊娠。

紐約時報報導，桑妮向視頻瀏覽者說，自己計畫墮胎時有查資訊，她拍這支視頻就是為了分享自己當時的做法。

她的視頻已被觀看40多萬次，留言則同情與譴責兼而有之，足以顯示這項命題有多麼私密、做成意見分裂，在11月選舉前備受重視。

「密西根護生」(Protect Life Michigan)團體的活躍人士看過視頻後，重新編輯該視頻，再貼在該組織的TikTok帳號上，他們批評桑妮語氣輕快，根本不該做這支視頻，真不曉得怎能做視頻，笑謔著談做完墮胎過程。

最高法院2022年推翻羅訴韋德案(Roe v. Wade)判決前例，目前有21個州禁止墮胎，或者所設妊娠期限制要比之前來得嚴。

為資回應，社群媒體上有關墮胎的內容大爆炸，有些公然講政治，有些提供資訊，有些提供見證；女性則在上頭找答案、尋求支援，或者純粹只想分享。

墮胎管道的景貌變動迅速。上個月，大法官才聽取要不要限制取得一種常用墮胎藥丸的正反方陳詞，判決預計在6或7月就頒布。亞利桑納州高等法院4月維持一條1864年、幾乎禁止一切墮胎的法律為有效。

前總統川普說，最高法院推翻羅訴韋德案，自己居有功焉，但接下來與全國禁止墮胎的點子保持距離。同一時間，拜登總統認為，把墮胎管道變窄歸咎給共和黨，對自己有好處。

墮胎法律在各州不斷變動，桑妮等人已製作TikTok視頻，說明如何取得墮胎藥片、在家自行墮胎。而在該短視頻網站其他視頻裡，女性糾結於自己的經驗，談的內容由釋然到後悔都有。這些個人視頻已變成各選戰陣營攻防的佐證，不是用來支持墮胎，就是主張進一步設限。

墮胎 TikTok 社群媒體

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