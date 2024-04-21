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雪貂成功複製 瀕危物種多元化有望

記者張聲肇／綜合報導
聯邦魚類與野生動物管理局近日宣布，成功複製出罕見黑足雪貂，證實瀕危物種基因多元化的可行性。(美聯社)
聯邦魚類與野生動物管理局近日宣布，成功複製出罕見黑足雪貂，證實瀕危物種基因多元化的可行性。(美聯社)

聯邦魚類與野生動物管理局(USFWS)17日宣布，成功複製了兩隻罕見的黑足雪貂(black-footed ferrets)，加上2021年第一隻複製成功的母貂，如今共有三隻與野生種同基因的複製貂，瀕危物種多元化有望。

USFWS原本希望讓2021年出生的母貂繁衍下一代，卻未能成功，幸好隨後從捕捉飼養的貂群，複製出兩隻也是雌性的幼貂。基因多元化有助提升雪貂的抗病能力與環境適應力。

雪貂習慣夜間活動，雙眼深色，有如戴矇面罩的強盜，因此又稱矇眼貂，最喜歡獵殺草原地區的狗，農夫和牧人恨之入骨，一面開槍獵殺，一面投藥毒死貂類也吃的田鼠，經兩面夾殺，黑足雪貂一度幾乎絕種。

1981年懷俄明州西部牧羊犬叼回一隻已死的矇眼貂，保育人員認真搜捕到七隻，開始替牠們傳宗接代。從此，培養出好幾千隻，1990年代起，陸續在美國、加拿大和墨西哥數十處野放。

保育人員認為，光是這七隻的後代，基因庫不夠多元。USFWS特別把七隻當中被命名為Willa的屍體保存到聖地牙哥動物園野生動物聯盟的冷凍庫，因為牠的基因比目前後代的基因，多了三倍獨具突變。三隻複製成功的貂，就是用牠的基因複製出來的。

第一隻名叫伊莉莎白安娜，目前住在科羅拉多州科林斯堡國家黑足雪貂保育中心，可惜因為生殖器官問題，無法生育。第二隻和第三隻分別取名諾琳和安東妮雅，去年5月也在這保育中心誕生，等牠們再長大一點，保育中心將設法複製出更多小諾琳和小安東妮雅。

USFWS發言人蘇斯札瓦克(Joe Szuszwalak)說，等了將近一年才宣布複製成功，是因為還有其他要務，何況「科學需要時間，不能立即拿出成果。」

USFWS和動物園、保育組織，以及德州ViaGen Pets & Equine公司合作，複製出這三隻矇眼貂。ViaGen Pets & Equine公司也曾成功複製蒙古野馬。

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