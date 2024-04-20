Sheetz調查求職者涉歧視 遭聯邦起訴

連鎖便利商店Sheetz，因疑似歧視少數族裔求職者而遭聯邦政府起訴的同一天，拜登總統的防彈禮車卻出現在賓州一家門市門口，因為正在跑競選行程的總統要下車買零食。(美聯社)

總部位於賓州 阿爾圖納(Altoona)的連鎖便利商店Sheetz，因調查應徵者犯罪背景而疑似歧視 少數族裔求職者，遭聯邦政府起訴。

官員稱，在全美六州經營700多家門市的Sheetz會自動淘汰該公司認定未通過犯罪背景調查的求職者，涉嫌歧視非裔、美洲原住民 和多元族裔人選。

平等就業機會委員會(The Equal Employment Opportunity Commission，EEOC)在巴爾的摩聯邦法院對Sheetz及兩家子公司提起訴訟，指控該公司長久以來的招聘方式對少數族裔申請人產生極大影響，違反聯邦民權法。

Sheetz發言人拉夫納(Nick Ruffner)19日發表聲明，該公司不容忍任何形式的歧視；近八年來一直試圖與EEOC合作，設法解決此一爭議。

私人家族企業Sheetz有超過2萬3000多名員工，在賓州、西維吉尼亞、維吉尼亞、馬里蘭、俄亥俄和北卡羅來納州經營便利商店和加油站。

Sheetz被起訴當天，在賓州競選的拜登總統正巧到Sheetz店裡買零食。

聯邦官員對Sheetz利用犯罪背景調查篩選求職者的作法提出質疑，根據1964年民權法第7章起訴，該法禁止工作場所歧視任何種族、性別、宗教和國籍的人。

EEOC律師勞倫斯(Debra M. Lawrence)說，聯邦法律規定雇主依種族或其他類別而有不同雇用做法時，務必要證明其必要性；但即使證明有必要，假如另有歧視影響較小的替代做法，則原本方式仍屬非法。

EEOC稱，Sheetz的非法招聘方式至少可回溯到2015年。該委員會是在接獲兩名求職者投訴受到歧視後開始調查。結果發現，非裔求職者被認定未通過犯罪篩檢而遭拒的比例為 14.5%，多元族裔求職者被拒比例13.5%，美洲原住民13%，白人被拒比例不到8%。