應校長之請 紐約市警入校逮捕百餘名哥倫比亞大學生

紐約警方應哥倫比亞大學校長之請，18日進入校園，逮捕百餘名挺巴勒斯坦的示威學生。(美聯社)

紐約警方應哥倫比亞大學校長之請，18日進入校園，逮捕百餘名抗議校方處理反猶事件的挺巴勒斯坦 學生。

校長沙菲克(Nemat 'Minouche' Shafik)17日赴華府國會說明哥大 處理近期校園內反猶太事件立場時，學生聚集校園，搭帳篷抗議。

CNN報導，逮捕過程未遭遇抗拒。校方以學生非法占據校園為由，請求警方「清場」。

17日下午，校園出現親以色列和挺巴勒斯坦兩方陣營的對峙場面。數名揮舞巴勒斯坦旗幟的學生和圍堵他們的警察爆發言語衝突，WCBS電視台拍到抗議學生和警方衝突的畫面，有一名女生被戴上手銬帶走。紐約市警察局說，18日黎明前，逮捕了四人。

沙菲克18日請警察進入校園「移走」紮營示威人員，因為「這種行為違背校規與政策。」她說，授權警方拆除營帳，是基於「校園安全」考量。

警察行動前先警告學生，要求他們主動解散，結果引來大批學生高喊「你們真丟臉」、「團結一心的學生絕不會被擊垮」。

下午2時一過，200多名抗議學生退到離警方約兩條街的地方，穿著鎮暴裝備的警察在街口圍向學生。

網路流傳的影片顯示，18日早上警察和學生在校外起衝突。大都會 捷運署在社媒上警告民眾，哥大周圍有抗議事件，公車班次可能延誤。

民主黨進步派國會眾議員歐瑪(Ilhan Omar)的女兒賀西(Isra Hirsi)就讀於哥大對街的巴納德學院(Barnard College)，她也是「哥大學生爭取巴勒斯坦正義」組織領導人。賀西說，她和兩名同學因為參加哥大支持巴勒斯坦抗議活動，遭到學校「勒令停學」的處罰，這是她入學三年來首度受到懲戒。

曼哈頓地檢署對於參與不服從運動而被逮捕的「嫌犯」，向來寬大為懷，不是不予起訴，就是緩起訴。