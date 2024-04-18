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國外藝人來美演出 簽證費用暴漲250% 由460元增至1600多元

編譯尤寶琪／綜合報導
在美國舉行演唱會的南韓偶像團體「防彈少年團」，下次來美國演出，恐將支付比目前高250%的簽證手續費。(路透)
在美國舉行演唱會的南韓偶像團體「防彈少年團」，下次來美國演出，恐將支付比目前高250%的簽證手續費。(路透)

欲赴美國演出的國際藝術家和藝人，簽證手續將會變得更複雜。

美國公民及移民服務局(USCIS)從4月1日起，對於計畫前來美國演出的表演工作者所收取的簽證費用，調漲250%。

藝術家、倡議團體和移民律師擔心，這可能會對全球新秀藝人和美國當地音樂市場，造成毀滅性影響。

對於來自國外的音樂家，赴美演出的簽證申請費用，在4月1日前是460元，從4月1日之後，則增加到1615元至1655元。

樂團或聯合演出團體每名成員必須各自付費；例如一個四人搖滾樂團，簽證費用從1840元漲到約6460元；假如不想等數個月才拿到簽證，還須再加2805元加急處理費用。

另外，所有幕後支援人員、伴奏樂團或其他參加巡演的工作人員，也都必須單獨申請簽證。

藝術家權利聯盟(The Artist Rights Alliance)執行董事雅各布森(Jen Jacobsen)指出，即使申請未能通過，這筆費用也不會退還，而且藝人失去的不只是簽證費，還得面對取消巡演造成的損失和錯過「可能改變職業生涯」的重大演出機會。

移民律師卡斯楚(Gabriel Castro)表示：「就算你是首都唱片公司(Capitol Records)，完全不缺錢，也擺脫不了美國官僚。」

所有外國藝人、音樂家，都必須取得工作許可才能在美國演出；除非像是透過「免簽證計畫」(Visa Waiver Program)保留給「示範」的藝術家；舉例來說，每年德州奧斯丁(Austin)舉辦的大型互動科技與藝術盛會South by Southwest(SXSW)，所請來在官方展示會上，無償演出換取曝光率的藝術家，就可免簽證演出。

專門為音樂家、藝人和運動員代辦簽證的卡斯楚指出，美國政府「對申請流程施加了更多負擔」。卡斯楚表示，聽說調漲將協助移民局減少羈押案件，但增加的費用是用來聘請更多員工，還是因此嚇阻申請件數，就不得而知了。

簽證 移民局 德州

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