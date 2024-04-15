僅限i15 蘋果放寬使用原廠二手零件

蘋果公司近日宣布放寬手機維修使用二手零件的規定，以降低用戶的維修成本，但僅限於iPhone15系列，預計今年秋季正式推行。(歐新社)

蘋果公司近日宣布放寬手機維修使用二手零件的規定，以降低用戶的維修成本，但僅限於iPhone 15系列，預計今年秋季正式推行。

據紐約時報 報導，若用戶透過合法管道取得二手零件維修iPhone15，系統會完成零件自動驗證，維修業者無須向蘋果提供維修機種序號，而且零件更換後，手機自動開啟、無縫接軌。

不過若維修舊款iPhone手機仍受限於蘋果的安全保護機制，若自行更換非蘋果原廠零件或是直接使用二手零件更換，未將維修機種序號提供給蘋果驗證，仍會有特定功能無法運作的狀況。

報導指出，俄勒岡州 在數周前，通過禁止蘋果將手機零件捆綁的「零件配對」(parts pairing)規定，對此，蘋果強調「該法未能提供俄勒岡州人應有的消費保障。」

其實五個月前紐約時報已刊登一則報導，宣稱蘋果手機維修限制愈來愈多，徒增消費者負擔；例如iPhone螢幕故障，即使透過eBay等管道購買原廠二手零件，但更換後顯示器依然無法運作，因為只有蘋果擁有與手機配對的序號。

雖然蘋果一再強調非原廠製造的低價零件可能損害手機的安全性，但仍引起外界質疑，蘋果藉此管控二手零件流通，迫使消費者重新購買新機，公益團體PIRG主管普羅克特(Nathan Proctor)主張，維修iPhone必須安裝原廠零件的規定，根本毫無技術上的意義：「從頭到尾都是一種荒謬做法」。

根據俄勒岡州新規定，自2025年1月起，所有手機業者不能藉由零件綑綁機制，限制以第三方替代零件進行維修，並訂於2027年起，若業者屆時仍未調整維修政策，將每天最高將面臨1000元罰鍰。