我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

餓不死又過不上好日子 加州低收入戶真實面貌

演很大？CNN分析：伊朗故意造成襲以失敗 「一場最壯觀的戲」

僅限i15 蘋果放寬使用原廠二手零件

編譯俞仲慈／綜合14日電
蘋果公司近日宣布放寬手機維修使用二手零件的規定，以降低用戶的維修成本，但僅限於iPhone15系列，預計今年秋季正式推行。(歐新社)
蘋果公司近日宣布放寬手機維修使用二手零件的規定，以降低用戶的維修成本，但僅限於iPhone15系列，預計今年秋季正式推行。(歐新社)

蘋果公司近日宣布放寬手機維修使用二手零件的規定，以降低用戶的維修成本，但僅限於iPhone15系列，預計今年秋季正式推行。

紐約時報報導，若用戶透過合法管道取得二手零件維修iPhone15，系統會完成零件自動驗證，維修業者無須向蘋果提供維修機種序號，而且零件更換後，手機自動開啟、無縫接軌。

不過若維修舊款iPhone手機仍受限於蘋果的安全保護機制，若自行更換非蘋果原廠零件或是直接使用二手零件更換，未將維修機種序號提供給蘋果驗證，仍會有特定功能無法運作的狀況。

報導指出，俄勒岡州在數周前，通過禁止蘋果將手機零件捆綁的「零件配對」(parts pairing)規定，對此，蘋果強調「該法未能提供俄勒岡州人應有的消費保障。」

其實五個月前紐約時報已刊登一則報導，宣稱蘋果手機維修限制愈來愈多，徒增消費者負擔；例如iPhone螢幕故障，即使透過eBay等管道購買原廠二手零件，但更換後顯示器依然無法運作，因為只有蘋果擁有與手機配對的序號。

雖然蘋果一再強調非原廠製造的低價零件可能損害手機的安全性，但仍引起外界質疑，蘋果藉此管控二手零件流通，迫使消費者重新購買新機，公益團體PIRG主管普羅克特(Nathan Proctor)主張，維修iPhone必須安裝原廠零件的規定，根本毫無技術上的意義：「從頭到尾都是一種荒謬做法」。

根據俄勒岡州新規定，自2025年1月起，所有手機業者不能藉由零件綑綁機制，限制以第三方替代零件進行維修，並訂於2027年起，若業者屆時仍未調整維修政策，將每天最高將面臨1000元罰鍰。

iPhone 俄勒岡州 紐約時報

上一則

奧運服裝設計易走光 女選手批不尊重專業「這又不是巴黎時裝周」

下一則

6歲童開槍射師案 前助理校長被控虐待兒童、漠視生命等8項罪名

延伸閱讀

蘋果放寬使用原廠二手零件規定 但僅限這一款機型

蘋果放寬使用原廠二手零件規定 但僅限這一款機型
決策高層不願冒險 三星逐漸落後於蘋果台積電等對手

決策高層不願冒險 三星逐漸落後於蘋果台積電等對手
美股最錢線/蘋果雖被看衰 毛利或遭低估

美股最錢線/蘋果雖被看衰 毛利或遭低估
蘋果計劃全面升級Mac產品線 配置具AI處理能力的M4晶片

蘋果計劃全面升級Mac產品線 配置具AI處理能力的M4晶片

熱門新聞

桃福餐廳創始人、亞裔名廚張錫鎬(David Chang)。(截取自桃福餐廳官網)

韓裔名廚想為自家辣椒醬名字註冊專利 華裔商家鳴不平

2024-04-11 14:00
美國當地時間7日，西南航空一架波音737-800型客機起飛途中驚傳引擎上方遮罩自行解體的離譜事故，機艙人員發現後立即通報，原機第一時間折返丹佛國際機場後順利降落。圖為事故班機。(取自X)

影／波音737引擎金屬罩起飛中解體 乘客曝驚悚瞬間像引爆炸彈

2024-04-07 20:45
(取自X平台)

18輪大貨車蓄意衝撞警局釀1死14傷 整棟建築差點垮了

2024-04-12 21:30
8日全美可看見日全食的地區和時間，從右上方的緬因州霍爾頓開始，一直到左下方的德州聖安東尼奧。(圖取自NASA)

1張圖／日全食各州時刻表看這裡 錯過要等到2045年

2024-04-06 22:03
最新分析指出，美國只有14州的居民，可在年收入低於7.5萬美元的情況下，購買中位數價位的房屋。(Pexels)

全美僅14州居民 能在年收入7.5萬元以下買到中價位房

2024-04-13 12:42
蟬的成年生命期僅占漫長一生的0.5%，其餘99.5%的時間都在地下度過。(路透)

221年才出現1次 17州今夏將有上兆隻蟬出土齊鳴

2024-04-06 09:43

超人氣

更多 >
非洲選手放慢等他…北京半馬中國選手爭議下奪冠

非洲選手放慢等他…北京半馬中國選手爭議下奪冠
昔全裸拍「花花公子」58歲女星一頭白髮現身台北

昔全裸拍「花花公子」58歲女星一頭白髮現身台北
租霸3年積欠7.2萬租金 偷當二房東 華人房東怒提告

租霸3年積欠7.2萬租金 偷當二房東 華人房東怒提告
伊朗史上首次直接攻擊以色列 7大重點一次看

伊朗史上首次直接攻擊以色列 7大重點一次看
中餐館被投訴「眼神性騷擾」 老闆無奈用這招殺手鐧

中餐館被投訴「眼神性騷擾」 老闆無奈用這招殺手鐧